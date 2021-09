Život Charity na fotografi cké výstavě

Vydání: 2021/37 Školy znovu přivítaly žáky, 7.9.2021, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Fotografická výstava Můj svět začala minulou středu v křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. Potrvá až do konce září.





František Kynčl se svým portrétem od Petra Touska. Snímek Isabela Šilhová



„Neopakovatelné okamžiky uplynulého roku zachytili na svých fotografiích zaměstnanci, dobrovolníci a klienti Charity, a dali tak vzniknout téhle výstavě,“ vysvětluje jménem organizátorů Isabela Šilhová z Městské charity České Budějovice, která patří také mezi autory snímků. Pořadatelem fotografické soutěže, z níž výstava vychází, je Charita Opava.



Patronem a jedním z porotců je známý fotograf Jindřich Štreit. S množstvím soutěžních příspěvků z celé republiky se zrodila myšlenka vytvořit výstavu putovní. Prvním městem, kam výstava doputovala, jsou právě České Budějovice. Jedním z důvodů byl počet ocenění, která získali autoři z českobudějovické diecéze.



V kategorii Portrét obsadila 1. místo Isabela Šilhová z Českých Budějovic, v kategorii Život kolem nás se na 2. místě umístil Petr Tousek z Tábora a v kategorii Jak to vidím já byla na 2. místě Natálie Kurejová z Týna nad Vltavou. Petr Tousek uspěl s portrétem Františka Kynčla, dobrovolníka Charity, který v Českých Budějovicích i v Táboře chodí s lidmi bez domova ulicemi města a uklízejí ho. Za to pak dostanou tzv. Budějckou nebo Táborskou stravenku, za kterou si mohou nakoupit potraviny.



Při středečním zahájení výstavy se představilo bezdomovecké divadlo Domu sv. Pavla. „Jelikož Charita na jihu Čech působí již 30 let, tématem divadelní hry bylo víc než symbolické: Letem světem s městskou Charitou,“ dodává Isabela Šilhová.



RADEK GÁLIS

