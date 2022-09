Zhudebnili příběh bl. Carla Acutise

Začínali jako dětská schola. Díky Kurzům Alfa rozvinuli své dary a um ještě víc.



Příběh bl. Carla Acutise se 25. září rozezní v Kelči a Starém Jičíně. Snímek Dominik David / Člověk a Víra



Smyčcový orchestr, klávesy, kytaru, baskytaru, ukulele, cajon i flétny dokázali dát dohromady mladí ze Štramberka a okolí. Čtyřicet účinkujících spojilo svůj talent a vytvořili hudebně duchovní pásmo o bl. Carlu Acutisovi – moderním světci z Itálie.



Celý příběh se dal do pohybu v lednu, kdy vedoucí odrostlé „dětské scholy“ ze Štramberka přemýšleli, jak společenství posunout. „Nechtěli jsme zakládat jen kapelu, ale především dát prostor mladým jít duchovně do hloubky. Rozhodli jsme se nabídnout Kurzy Alfa pro mládež,“ popisuje štramberský učitel Petr Buzek. Nápad se ujal a pomohli taky zkušenější pořadatelé Alfy ze sousední Kopřivnice. „Kurzy u nás byly výjimečné tím, že místo obvyklé společné večeře jsme společně hráli a zpívali,“ vysvětluje Buzek. Jeho manželku a vedoucí scholy Radku napadlo dát hudbě ve formačním kurzu další přesah. „Nastudovala život italského teenagera, programátora a světce 21. století, sepsala příběh o jeho životě, rozepsala scénář a vybrala písně, které souvisí s jeho životem,“ vypráví Petr Buzek o nápadu představit pásmo „Carlo Acutis, ajťák Boží“ na květnové štramberské pouti, které záhy překonalo hranice farnosti.



K pravidelným zkouškám se přidávali mladí hudebníci ze ZUŠ Kopřivnice, kteří do kostela běžně nechodí. „Během několika týdnů se ze všech vytvořila jedna velká parta, která zažívala krásné zkušenosti s modlitbou, zpěvem, Biblí a cyklem přednášek,“ mluví Buzek o Alfě.



Nadšené přijetí premiéry ve Štramberku i kopřivnické reprízy vyústily v pozvání na srpnové Celostátní setkání mládeže. „Náš koncert v Hradci Králové u ostatků světce zůstane pro všechny účinkující nezapomenutelným zážitkem. Samotný příběh, hudba a fotografie jsou natolik dojemné, že slzy v očích některých posluchačů nešlo přehlédnout,“ netají Petr Buzek úžas nad tím, co se ze zpívání během kurzu vyvinulo.



Další reprízy se chystají na neděli 25. září. Ve 14 hodin pásmo zazní ve farním kostele v Kelči a ještě ten večer od 18 hodin ve Starém Jičíně. „Posluchači mají možnost zamyslet se nad životem světce, který během pouhých 15 let svého života zanechal hlubokou stopu ve svém okolí. V příběhu zaznívají slova jeho matky, spolužáků, žebráka na ulici i lékařky v nemocnici,“ zve Petr Buzek s tím, že skupina ráda přijede i jinam. Kontakt je na webu www.alfastramberk.cz.



ONDŘEJ ELBEL









