Začal cyklus evangelizačních večerů

Vydání: 2022/43 Nebojujte, jednejte, 18.10.2022, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Každý poslední pátek v měsíci se v českobudějovické katedrále nově koná evangelizační akce s názvem Máme otevřeno.



Při evangelizačním večeru hrál na kytaru kněz Tomas van Zavrel. Snímek Tomáš Vojta



Večery plné chval, písní a modliteb jsou určeny všem, kteří hledají duchovní občerstvení. Konat se budou po 12 měsíců a nejbližší se uskuteční 28. října od 18 hodin.



Otevřít dveře



„Večer vystihují slova: Bůh jde vstříc každému člověku. Bohu na nás záleží a dává se nám poznat,“ uvedla hlavní organizátorka a moderátorka setkání Marie Němcová.



Službu přímluvné modlitby měl už při prvním setkání na sklonku září na starosti Jiří Bárta. „Byl jsem rád, že jsem u toho mohl být,“ svěřil se. „Měl jsem takový pokoj v srdci. Bylo vidět, že se zde Bůh dotýká srdcí lidí. Je hezké Boha chválit a otevírat se mu,“ dodal Jiří Bárta.



Katedrálou se linula hudba až na veřejné prostranství, kde stáli dobrovolníci, kteří se dávali do řeči s kolemjdoucími. „Ne každý si troufne vejít, někdo chce stát jen opodál,“ prozradila řeholní sestra Markéta z Lomce. Hudební doprovod písní chval zajišťovala kapela AMDG s hostujícím kytaristou Danielem Fořtem. „Zájem lidí o evangelizační večer byl nad očekávání, i když nám nejde o počty, ale spíš o to, že zažíváme, jaké to je být služebníky Páně, kteří dělají, co jsou povinní udělat,“ říká P. Tomas van Zavrel, ředitel Pastoračního střediska při biskupství, které tyto večery pořádá. „Je na čase v Českých Budějovicích pravidelným a vytrvalým způsobem otevírat dveře k Božímu srdci dokořán. Mezi lidmi je touha po lásce, pokoji a porozumění. Kdo jiný by to měl nabízet než my křesťané,“ dodal kněz.



První korálek



„Možnosti přistoupit ke svátosti smíření spolu s nabídkou kněžského požehnání, přímluvné modlitby a tzv. naslouchajícího ucha byly první večer méně využívány, ale na závěr se evangelizační tým shodl, že večer byl i tak velmi plodný a hodný opakování,“ uvedla další z účastnic Eva Haláčková s tím, že největší dojem udělala celková večerní atmosféra krásného chrámu, umocněná hudbou, chválami Boha a tlumeným osvětlením se svíčkami v přibývající tmě.



Těsně před akcí se konala bohoslužba, kterou celebroval P. Zdeněk Mareš. „Že se takto mše svatá prodlouží o další dvě hodiny, to jsem nečekal,“ svěřil se Tomáš Vojta z Tábora. „Bylo to velmi milé a krásné překvapení. Byl to první večer, takový první korálek na růženci, tak ať je těch korálků co nejvíc,“ doplnil Tomáš Vojta.



RADEK GÁLIS





