Z Domu sester bude Centrum pro rodinu

Vydání: 2023/12 Na cestě ke křtu, 21.3.2023, Autor: Ondřej Elbel

Příloha: Diecézní zpravodajství - Ostravsko-opavská diecéze

Mediace pro manželské páry v krizi, přípravy pro snoubence i doprovázení rodin s handicapovanými dětmi. To je jen stručný výčet mnoha aktivit ostravského Centra pro rodinu a sociální péči, které právě slaví třicátiny. Čeká ho velké stěhování do nových prostor.



U krájení dortu se setkali dlouholetý ředitel CPR Jan Zajíček (vlevo) a jeho nástupce Marek Schneider. Snímek Lucia Petrůjová



Oslavy odstartovaly v den svátku sv. Josefa o čtvrté postní neděli. Zaměstnanci a příznivci diecézního Centra pro rodinu se setkali při mši svaté v kostele sv. Václava v Ostravě. Bohoslužbu celebroval biskup Martin David a jeho slova zároveň zněla v ostatních kostelech diecéze. „Světlem víry a evangelia je potřeba osvěcovat cestu rodiny také v dnešní době. Podle Kristova příkladu je potřeba se soucitem pečovat o její křehkost a rány,“ propojil biskup v pastýřském listu téma rodin s příběhem z aktuálního evangelia. Nevidomý dospělý syn v něm žil s rodiči a až Kristův příchod rozuzlil složitou situaci.



Centrum pro rodinu a sociální péči se rozrostlo z malé buňky, která nabízela kurzy pro snoubence nebo víkendy pro rodiny s dětmi, do daleko větších rozměrů. Doprovází pěstounské rodiny, podporuje děti s handicapem na cestě k osamostatnění a zahrnuje také Manželská setkání nebo mediace pro páry v krizi. Pro tak širokou nabídku programů už současné podmínky v jednopodlažní budově v Ostravě-Vítkovicích nestačí. Dosavadní domov Centra navíc čeká demolice kvůli rozšiřování kampusu Ostravské univerzity.



V areálu nemocnice



„Mým prvotním cílem po nástupu do současné role bylo najít větší zázemí pro naši organizaci, což se podařilo. Bude to velký objekt v centru Ostravy, který si můžeme rekonstrukcí přizpůsobit svým potřebám,“ popisuje ředitel Centra pro rodinu a sociální péči Marek Schneider. Volba nakonec ve spolupráci s magistrátem padla na bývalý Domov sester v areálu Městské nemocnice, který v posledních letech pustl. Díky rodinám tak získá nový život a vedení Centra se okamžitě pustilo do shánění peněz.



Z 54 milionů celkových nákladů pokryje většinu dotace Evropské unie, ale i tak zbývá sehnat 12 milionů Kč. Proto se také chystají různé benefice a v neděli 19. března přispívali také věřící v celodiecézní sbírce. Přestavba vnitřních prostor má začít letos koncem roku a zabere zhruba dva roky.



ONDŘEJ ELBEL

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články