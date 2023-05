Výstava představí život Čechů z Volyně

Vydání: 2023/20 Zelenskyj u papeže, 16.5.2023, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

V podbořanském muzeu vznikla nová stálá expozice o historii, každodenním i náboženském životě volyňských Čechů. Právě tento region má totiž k české enklávě na území dnešní Ukrajiny silnou vazbu.



Výstava návštěvníkům představí například dobové oděvy, dokumenty a fotografie.Snímek archiv muzea



Národní muzeum pro tuto výstavu poskytlo řadu unikátních a zatím nevystavovaných předmětů. „Mezi takové se řadí zemědělské nástroje, vybavení z volyňských domácností či poháry ze závodů českých sokolských jednot na Volyni. Další sbírkové předměty návštěvníkům přiblíží témata křesťanství, politických změn či období první a druhé světové války,“ uvedl za muzeum Martin Cyprián. Výstavu na konci března slavnostně zahájili také místní děkan P. Alexander Siudzik CSsR a zástupce pravoslavné církve. Pozdější volyňští Češi odcházeli od 60. let devatenáctého století z tehdejšího Rakouska-Uherska na území Ruské říše (dnešní Ukrajina), kde tvořili vlastní komunity, které si i přes život v zahraničním prostředí uchovávaly český charakter i jazyk. „Ve druhé světové válce tvořili značnou část československého armádního sboru, což přispělo k možnosti hromadného návratu desetitisíců lidí do historické vlasti. V největší míře reemigrovali do podbořanského či žateckého regionu,“ vysvětluje vedoucí muzea.



Tamější obyvatelé se do Česka vracejí i dnes. „Volyň je nyní součástí Ukrajiny a rovněž za poslední rok z ní mnoho lidí s českými kořeny uprchlo před válkou do České republiky,“ upřesňuje Cyprián.



Výstava vznikla ve spolupráci Města Podbořany s Národním muzeem a také se Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel a projektem Místa zblízka. Více informací na www.muzeum-podborany.webnode.cz.



