Výstava na Terasách Karla Otčenáška

Vydání: 2020/24 Návrat Mariánského sloupu, 9.6.2020, Autor: Pavel Sršeň

Příloha: Diecézní zpravodajství - Královehradecká diecéze

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla 2. června otevřena expozice o životě 23. královéhradeckého biskupa.



Výstava bude na Terasách Karla Otčenáška k vidění do 30. června. Pak ji bude možné zhlédnout po celé prázdniny na zámku v Opočně, odkud bude převezena do Pardubic, kde bude všech jedenáct oboustranných panelů vystaveno do konce září. Snímek autor



Výstava je jednou z mnoha akcí, které spolek Saeculum pod vedením Ludmily Žlábkové připravil ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým a dalšími institucemi pro roky 2020 a 2021. V průběhu těchto dvou let si lidé připomínají zásadní mezníky v životě arcibiskupa Karla Otčenáška – 30 let od převzetí biskupského úřadu v Hradci Králové, 100 let od jeho narození, 75. výročí kněžského svěcení, 70. výročí tajného biskupského svěcení. A příští rok i 10 let od jeho úmrtí.

„Karel Otčenášek byl osobností, která dávala nejen víru, ale i světlo v době temna. Devadesátá léta pak mohla naplno ukázat jeho organizační talent a lidský přístup, se kterým řešil složité situace. Jsem rád, že se východní Čechy mohou chlubit takovou osobností,“ řekl při slavnostním otevření výstavy hejtman Jiří Štěpán.

I když se arcibiskup Otčenášek nenarodil v Hradci Králové, za Hradečana se podle slov Ludmily Žlábkové vždy považoval – a stejně tak se cítil být místním biskupem, ač mu komunistickým režimem nebylo umožněno úřad vykonávat. „Přejmenování jižních teras Velkého náměstí na Terasy Karla Otčenáška proběhlo v královéhradeckém zastupitelstvu jednomyslně a konsenzuálně, což je v našem zastupitelstvu velmi výjimečná záležitost. Těší mě, že jsem zažil dobu, kdy jsem se mohl po městě pohybovat spolu s ním,“ připojil královéhradecký primátor Alexandr Hrabálek. A dodal, že mladá generace už osobnost prvního polistopadového královéhradeckého biskupa příliš nezná, ale že výstava může pomoci pochopit, jak výjimečný člověk to byl.



Vzor pro nástupce



„Raduji se z této dnešní události. Arcibiskup Otčenášek nebyl jen jedním z mých předchůdců, ale můj život je s ním spojený mnohem hlouběji, osobněji,“ zdůraznil biskup Jan Vokál a doplnil: „Velmi mě ovlivnilo to hluboké duchovní prostředí na faře v Trmicích, kde působil. A v době mého rozhodování, jak mám naložit se svým životem, byl pro mě vzorem. Když se v roce 1990 ujal správy diecéze, pustil se vehementně do obnovy církevního života, církevního školství, Charity, včetně oprav biskupské rezidence a dnešního Nového Adalbertina. Příklad pana arcibiskupa Karla pro mě bude vždy velkým povzbuzením, ale i závazkem,“ sdělil před požehnáním výstavy biskup Jan Vokál.



PAVEL J. SRŠEŇ





Sekce: Články, Diecéze