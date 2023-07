Ve Skokách je v létě živo

Vydání: 2023/29 Péče o Zemi je činem lásky, 18.7.2023, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Letní kulturní festival Živé Skoky nabízí zajímavý program návštěvníkům tohoto poutního místa nedaleko Toužimi. Do chrámu a jeho okolí, které poznamenala desetiletí chátrání, se postupně vrací život.



Skoky v létě.Snímek Soňa Pikrtová, plzeňské biskupství



Na festivalu vystupují umělci a hudební tělesa, jejichž hudba se hodí do prostředí poutního místa. Většinou se jedná spíše o komorní vystoupení.



Přestože cesta do Skoků není jednoduchá, návštěvníci neváhají přijíždět za hudebními lahůdkami a setkáním. Letos je na programu např. recitál kytarového virtuosa Štěpána Raka 21. července či rockera a básníka Jiřího Imlaufa 29. července. 2. srpna vystoupí Petr Linhart se slovenským duem Hmlisto. „Je to duo matky Veroniky Kickové se synem Jánem Kickem. Potkali jsme se ve Skokách a společně vytvořili album Československá, kde náměty písniček postihují česko-slovenskou realitu. Ne politicky, ale jako příběhy z různých dob. Každý jsme vložili svůj náhled a většina písniček je zpívaná najednou česky i slovensky, což ukazuje, jak jsou si obě řeči podobné,“ popisuje Linhart. S duem Hmlisto vystoupí ve Skokách 12. srpna.



Živé Skoky nabídnou i představení Říkání o staré dámě v podání kočovného divadla Schovejte slepice, koncert manželů Janotových, autorské čtení poezie. Chybět nebude ani každoroční plenér Listy z Gasthausu, kdy mladí výtvarníci přivezou do prostor bývalého hostince grafický lis a budou tvořit díla inspirovaná právě Skoky. V sobotu 2. září pak proběhne prodejní vernisáž a výtěžek bude věnován poutnímu místu. Zároveň vystoupí písničkář a frontman kapely Květy Martin Kyšperský.



Skoky pod střechou



„Festival Živé Skoky jsme poprvé uspořádali v roce 2008. Dva roky předtím vznikl spolek Pod střechou, který si dal za úkol zchátralé poutní místo s kostelem Navštívení Panny Marie opravit. Ale k čemu by bylo opravené místo, kdyby v něm nebyl život. Proto vznikl festival Živé Skoky, aby sem navrátil lidskou přítomnost,“ vysvětluje hudebník Petr Linhart, místopředseda zmíněného spolku a spoluorganizátor festivalu. „Ovšem Živé Skoky v širším slova smyslu mají tři roviny. Jednak duchovní, protože se zde jednou až dvakrát měsíčně konají poutní mše, vedené buď P. Vladimírem Slámečkou z Prahy, nebo tepelskými premonstráty. Dále dobrovolnickou, protože díky pomocníkům, říkáme jim dobrovolní kostelníci, může být zdejší kostel otevřen pro návštěvníky od května do října téměř denně. A letní kulturní festival pak přivádí lidi, kteří mají rádi hudbu a další kulturní zážitky v tomto neobvyklém prostředí. Celkem do Skoků během léta přichází šest až sedm tisíc lidí, takže lze říct, že Skoky jsou díky tomu opravdu živé,“ konstatuje Petr Linhart.



Přehled všech akcí ve Skokách lze najít na www.skoky.eu .



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ







Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články