Varhanní festival opět u Sv. Mořice

Vydání: 2023/36 Přitahujte krásou evangelia, 5.9.2023, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

S návratem věhlasných tzv. Englerových varhan, které v pátek po několikaleté opravě požehnal biskup Josef Nuzík, se do olomouckého kostela sv. Mořice vrací také Mezinárodní varhanní festival.



U Sv. Mořice začíná Mezinárodní varhanní festival. Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra



„Jsem moc rád, že se varhany v kostele sv. Mořice po bezmála třech letech opět naplno rozezní. Za jejich hracím stolem jsem prožil deset let, a přestože nyní již působím jinde, jeho osud mi není lhostejný,“ říká současný regenschori a varhaník olomoucké katedrály sv. Václava Karel Martínek, který je zároveň dramaturgem Mezinárodního varhanního festivalu. Jak přitom připomíná, oprava jakýchkoliv varhan, a tím spíše tak velikých, je vždy nesmírně náročná. „O to větší dík patří otci Františku Hanáčkovi, že se pro rekonstrukci rozhodl, a celému týmu varhanářů, organologů, varhaníků a všech, kteří se na opravě podíleli, že ji zdárně dotáhli do konce.“



Díky dokončené opravě se kostel sv. Mořice může opět stát dějištěm Mezinárodního varhanního festivalu, který zde před 55 lety založil zdejší dlouholetý varhaník Antonín Schindler. „Největšími letošními hvězdami budou David Cassan z Francie a Balázs Szabó z Maďarska. Vynikající německý varhaník Axel Flierl provede stěžejní díla francouzských a německých skladatelů. Velkým zpestřením bude koncert pro dvoje varhany a dva varhaníky, který se uskuteční v katedrále – právě ‚dóm‘ poskytl hlavní zázemí festivalu v době rekonstrukce svatomořických varhan, a tento koncert je tak jakýmsi poděkováním za možnost udržet linii varhanního festivalu v Olomouci bez přerušení,“ říká Martínek. Koncerty se konají až do 18. září vždy od 19.00, bližší informace nabízí web Moravské filharmonie Olomouc www.mfo.cz.



