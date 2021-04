Vajíčka s příběhem ukrytá v parku

Vydání: 2021/14 Velikonoce s papežem, 30.3.2021, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Velikonoční tajemství přitahuje i děti a salesiáni jim ušili sváteční program na míru.



Procházky kolem Trhových Svinů. Snímek autor



Kromě postního pěstování květin pro zkrášlení kostelů (viz článek ve zpravodajství ve velkém sešitě) si mohli rodiče s dětmi na Květnou neděli užít např. pestrý program na Hosíně u Českých Budějovic. „Odpoledne jsme tam slavili mši svatou pro mladé páry a rodiny s malými dětmi,“ prozrazuje P. Tomas van Zavrel, vedoucí diecézního Pastoračního střediska. Spokojení účastníci zde během slunečného odpoledne prožili průvod s kočičkami a po mši svaté se mohli zapojit do zdobení perníčků či pletení pomlázek.



Neméně zajímavou akci nachystali již zmínění českobudějovičtí salesiáni. Až do 7. dubna potrvá v městském rozlehlém parku Stromovka akce nazvaná Pojďte najít vajíčka skrývající příběh Velikonoc. „Hledejte vajíčka ukrytá na stromech, keřích nebo cedulích,“ nabádá děti jménem organizátorů Tereza Kapcová ze Salesiánského střediska mládeže. „Vezměte si ale vždy jen jedno a ostatní nechte pro ostatní. Pokuste se vajíčka sbírat opatrně, abyste neublížili sobě ani přírodě. Po nalezení všech vajíček se vám postupně odhalí celý příběh Velikonoc, a navíc si ze všech vajíček můžete vytvořit velikonoční věnec.“



K celému příběhu potřebují děti najít šest různých ukrytých vajíček. Fotografii příběhu či vytvořeného věnce mají pak zaslat organizátorům na e-mail tereza.kapcova@sasmcb.cz.



Zajímavou Jarní stezku nebo Postní naučnou stezku najdou rodiny s dětmi a další výletníci procházející přírodou kolem Trhových Svinů. Několikakilometrová trasa té postní končí u barokního poutního kostela Nejsvětější Trojice a účastníci se na ní např. dozvědí, jak dlouho trvá postní doba a na co se v tomto čase připravujeme, jaký je původní smysl slova karneval, které pečivo je typické pro masopust nebo jak se nazývá 4. neděle postní.



RADEK GÁLIS

