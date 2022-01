V Třebíči pokračují opravy kostela

Vydání: 2022/3 Premonstráti zakončili jubilejní rok, 11.1.2022, Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

V pondělí začala třebíčská farnost s renovací lavic. Práce u Sv. Martina zaberou zhruba tři týdny a částečně omezí provoz kostela.





Vloni se podařilo opravit oltář svaté Anny. Snímek archiv farnosti



„Od úterý do pátku budou mše svaté v Jejkově a od soboty do pondělí u Svatého Martina,“ informuje o změnách farář P. Jiří Dobeš. Renovace vyjde zhruba na 171 tisíc Kč. Veškeré náklady se podaří pokrýt ze sbírek farnosti.



„V podstatě jsme si potřebnou částku ušetřili z nedělních sbírek,“ upřesnil kněz. Podle jeho mínění lavice nevypadaly na první pohled špatně, ale už je ničil červotoč. Do lavic byly také vrtané otvory kvůli instalaci reproduktorů a lavice byly popraskané, protože dřevo vysychá a „pracuje“ i po mnoha letech.



V Třebíči letos v kostele sv. Martina plánují také rekonstrukci oltáře sv. Josefa. Ta vyjde na více než milion korun. Je ale podmíněna získáním státní dotace. „Pokud ji dostaneme, budou opravy probíhat v několika etapách. V letošním roce plánujeme proinvestovat 300 tisíc korun. Podíl farnosti by měl být 50 tisíc korun. Zažádali jsme o dotaci Ministerstvo kultury České republiky. V únoru se dozvíme, jestli jsme ji dostali a budeme se moct pustit do renovací,“ připomíná P. Jiří Dobeš.



V plánu je také oprava střechy. I ta by měla být rozdělena do několika etap. Cena bude 4,1 milionu korun. I tato rekonstrukce je závislá na získání dotace. Zda nám byla přidělena, budeme vědět až v březnu. Mnoho věcí je zatím nejistých. V první etapě bychom chtěli zrenovovat část střechy nad hlavní lodí. Nějaké peníze na tento účel našetřené máme, takže pokud dotaci získáme, určitě seženeme dostatek financí na vlastní podíl,“ věří kněz.



Vloni se podařilo v kostele sv. Martina dokončit renovaci oltáře sv. Anny. Vyšla na 200 tisíc korun, přičemž 170 tisíc zaplatilo ministerstvo kultury.



LENKA FOJTÍKOVA





