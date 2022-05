V Sedlci opravují pyramidu v kostnici

Vydání: 2022/21 Papež vybral pražského arcibiskupa, 17.5.2022, Autor: Pavel Sršeň

Příloha: Diecézní zpravodajství - Královehradecká diecéze

V sedlecké kostnici se chystají znovu složit unikátní pyramidu, které hrozil zánik. Museli ji proto rozebrat a kosti očistit.



V červnu začne tým restaurátorů pod vedením Tomáše Krále skládat pyramidu kolem už hotové dřevěné vnitřní konstrukce. Snímek Martin Římánek



Kdyby se Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec do opravy nepustila, hrozil by postupný zánik této světově unikátní památky. V roce 2019 byla z důvodu opravy statické poruchy rozebrána první ze čtyř kostních pyramid. Statické zajištění a snešení však čeká všechny. „Seskládaný byl pouze vnější obvodový plášť pyramidy, ve vnitřku se nacházela stavební suť, kamenivo a drobné úlomky kostí, které bylo nutné ze sutě vybrat a pietně pohřbít. Celkově jsme pracovali s asi 60 tisíci dlouhých kostí a lebek. Ty byly po rozebrání vyčištěny, následně zpevněny vápenným roztokem a nyní čekají na návrat do dolní kaple sedlecké kostnice,“ popisuje situaci Radka Krejčí ze sedlecké farnosti, která se na rekonstrukci podílí.



Mezitím, co se tým restaurátora Tomáše Krále zabýval konzervováním kostí, bylo pole po nyní rozebrané první pyramidě stavebně připravováno na její návrat. Bylo potřeba upravit kamenný základ a vytvořit novou větranou podlahu a restaurátorsky obnovit původní štukovou výzdobu pocházející z dílny architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Po celou dobu se projektant obnovy kostnice zamýšlel nad původním geometrickým tvarem pyramidy a vracel se tak při svém pátrání do dob jejího vzniku. Jako řešení technických problémů nakonec zvolil vnitřní dřevěnou tesařskou konstrukci, která je už nyní sestavena přímo na místě rozebrané pyramidy. „Sestavování pyramidy bude probíhat za okny a bude pro návštěvníky kostnice dobře viditelné. Jedná se o velmi atraktivní pracovní činnost, proto jsme chtěli, aby mohli být naši návštěvníci doslova přímo u toho a práci restaurátorů sledovat,“ připojuje Radka Krejčí.



Návštěvníci budou moci také vložit do pyramidy svá poselství napsaná příštím generacím. „Zakoupením limitované edice klíčenek s motivem kostní pyramidy přímo podpoří její návrat a na část speciálního papíru, na němž bude klíčenka připevněna, bude možné napsat vzkaz, který následně restaurátoři vloží přímo do útrob pyramidy. A další novinkou, která by nám mohla pomoci zachránit sedleckou kostnici, jsou velkoformátové noční fotografie z dolní kaple kostnice od kutnohorského fotografa Ondřeje Soukupa,“ dodala Krejčí.



PAVEL J. SRŠEŇ





