V opraveném klášteře ožívá historie

Vydání: 2021/31 Do Maďarska i za papežem, 27.7.2021, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Program „Večer za zdmi bývalého kláštera“ slibuje příjemně prožitý čas v nově zrekonstruovaném dominikánském klášteře v Českých Budějovicích.



Divadelní doprovod a komentovaná prohlídka s průvodcem Jiřím Míchalem lákají do klášterní zahrady. Snímek Ludmila Blechová



Nejcennější budějovickou památku mohou během šesti letních pondělků navštívit zájemci o historii. Vstoupí tak do mystické atmosféry kláštera prostřednictvím jedinečné večerní prohlídky s divadelním doprovodem a se zkušeným průvodcem a znalcem kláštera Jiřím Míchalem.



Setkání s Karlem IV.



Mezi zájemci, kteří se chystali na prohlídku toto pondělí, byla také Ludmila Blechová z Českých Budějovic. „Zhlédla jsem část programu už před čtrnácti dny a moc mě zaujal, proto jsem se rozhodla vypravit se nyní na celý,“ svěřila se zájemkyně o historické památky i odborný a poutavý výklad, jehož se účastní herci v dobových kostýmech. Premiéru si pochvaloval také spoluorganizátor Jiří Míchal: „Příjemně nás překvapil zájem lidí, čekali jsme návštěvnost do 50 lidí a přišlo jich přes 70.“ Návštěvníky zaujaly výjevy ze založení kláštera, historické osobnosti Hirza, Karla IV. či Václava IV. i legenda o zdejším obrazu Panny Marie. Další prohlídky s divadelním doprovodem Agentury Kultur-Kontakt se budou konat 9. a 23. srpna a 6. a 20. září. Začátky jsou vždy ve 20.00 na nádvoří před klášterem, konec se odhaduje v 21.30 – 22.00.



Milé zastavení



O návštěvnost opravené památky z poloviny 13. století má zájem i českobudějovické biskupství. „Snažíme se vlít nový život do zrekonstruovaného dominikánského kláštera, takže klášterní kostel Obětování Panny Marie s křížovou chodbou a rajskou zahradou je pro turisty otevřený přes prázdniny denně, v září pak o víkendech,“ uvedla Ludmila Hejdová, sekretářka generálního vikáře Davida Henzla. Ten povede tři večerní komentované prohlídky kláštera, které se uskuteční 2. a 16. srpna a 27. září. Začátky jsou opět ve 20 hodin. „Pokud budete mít čas a chuť oživit letní dny nějakou kulturní akcí, věřím, že právě toto bude milé zastavení,“ dodává Ludmila Hejdová.



Účastníci mají mít při vstupu potvrzení o negativním testu, o očkování či o prodělaném covidu v posledních 180 dnech.



RADEK GÁLIS









Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články