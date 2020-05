V Jablonném chystají pouť ke sv. Zdislavě

Vydání: 2020/20 Bohoslužby se vrací k normálu, 12.5.2020, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

Farnost v Jablonném v Podještědí počítá s konáním hlavní pouti ke sv. Zdislavě.



Snímek Petr Zatloukal / Člověk a Víra



Letos si v Jablonném v Podještědí připomínají 800. výročí narození sv. Zdislavy, mimo jiné patronky litoměřické diecéze. Plánované akce se uskuteční v omezeném režimu, a to včetně hlavní pouti 30. května. V bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy se budou konat hned čtyři bohoslužby – v 7, 9, 11 a 14 hodin. Každá z nich by měla být přístupná podle aktuálních opatření pro sto návštěvníků.



V průběhu květnové pouti měla být při slavnostní vernisáži představena díla zaslaná do výtvarné soutěže „V srdci paní Zdislavy“. Začátek výstavy se přesouvá na 20. června. Nebude se konat ani program, který k výročí chystalo město. Starosta Jablonného v Podještědí Jan Rýdl potvrdil, že plánované akce budou přesunuty na rok 2021.



Vychází chvalozpěv



K výročí světice a dobrodinky celého regionu vychází chvalozpěv nazvaný „Akathist ke sv. Zdislavě“ od Tomáše Františka Krále. Publikace je inspirovaná východní křesťanskou poetikou. „Svatá Zdislava vystupuje v akathistu především jako žena vyvolená Bohem za ochránkyni důstojnosti lidského života a přímluvkyni v nemocích a souženích,“ uvádí v anotaci Karmelitánské nakladatelství.



(puč)

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články