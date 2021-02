V Brně bude první dětský hospic

23.2.2021, Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

V novém areálu sociálních služeb a bydlení Kociánka bude i první lůžkový dětský hospic v České republice. S jeho stavbou se začne příští rok.



Navrhovaná podoba hospice.Vizualizace Dům pro Julii



Součástí rozsáhlého komplexu, který město momentálně nechává projektovat, bude nový domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou a dům se zvláštním režimem. Organizace Dům pro Julii chystá v prostoru zahrady nynějšího domova pro seniory výstavbu tohoto unikátního projektu. Nyní se připravují podklady k podání žádosti o stavební povolení.



„Mezi nejdůležitější argumenty pro vznik hospice patří, že paliativní péče pro děti není jen péčí v terminálním stadiu onemocnění, jako je tomu u dospělých. Naopak je to komplexní zdravotnická, terapeutická, sociální, psychoterapeutická a duchovní pomoc pro celou rodinu s dítětem, které má život ohrožující diagnózu – a to již od jejího prvotního vyslechnutí od lékařů. To všechno bude zastřešeno v Domě pro Julii,“ poukázala ředitelka tohoto domu Radka Vernerová. V roce 2019 byla zřízena terénní odlehčovací služba pro Jihomoravský kraj, která ulehčuje námahu spojenou s péčí o nemocné dítě přímo v rodinách.



Hospic bude určen pro nemocné z celé republiky. Stavba by měla začít na jaře 2022 a je rozdělena do etap, aby každá dokončená část mohla ihned začít sloužit svému účelu a nebyla závislá na dalších etapách. V první fázi stavby bude denní pobytová odlehčovací služba a zázemí pro terénní odlehčovací službu a domácí péči. Další části projektu budou navazovat. Předběžně se počítá s dokončením stavby v roce 2025 až 2026. K úspěšné realizaci od počátku přispívá i město Brno.



„Před zahájením stavby zbývá dořešit některé prvky technické infrastruktury. Jednáme také o možnostech budoucího majetkoprávního uspořádání, protože pozemek, kde má hospic vzniknout, je v současnosti ve vlastnictví města. Hledáme cesty finanční i nefinanční pomoci, aby celý projekt dospěl do zdárného cíle,“ přiblížil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.



Předpokládané náklady na celý projekt hospice činí 136 milionů korun. Nezisková organizace Dům pro Julii má zřízen transparentní účet se sbírkou. Další finance by měly být získány z dotací od státu i Evropské unie.











