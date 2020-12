Tříkrálová sbírka zatím online

Vydání: 2021/1 Urbi et Orbi: Chovejme se jako bratři, 29.12.2020, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Letošní Tříkrálová sbírka, která startuje na Nový rok a potrvá až do 24. ledna, bude jiná než předešlé.



Českobudějovický primátor Jiří Svoboda přispívá na Tříkrálovou sbírku pravidelně. Ilustrační snímek autor



Kvůli epidemiologické situaci se totiž neuskuteční v klasické podobě, kdy se koledníci setkávají s dárci tváří v tvář.



Králové na síti



„Nastane-li uvolnění všech opatření, klasickou tříkrálovou koledu s požehnáním domovů bychom očekávali do 24. ledna, kdy prodloužený termín sbírky končí,“ říká mluvčí Diecézní charity České Budějovice Martina Nováková. „Jinak se uskuteční Tříkrálová sbírka s omezeními tak, aby zajistila bezpečí koledníků i dárců. Nechceme ale naše příznivce připravit o požehnání, které koledníci vnášejí do domovů, a pokusíme se nově podporovatele oslovit také online,“ doplňuje.



„Chceme tímto vyzvat zejména mladší generaci, aby pomohla svým rodičům a prarodičům přispět do online kasičky, která je přístupná na webu www.trikralovasbirka.cz a umožní darovat podle konkrétní obce, kterou si dárci zvolí,“ přidává se ředitel Diecézní charity Jiří Kohout. „Otevíráme tak společně nový prostor třem králům, kteří přinášejí požehnání a prostřednictvím dárců darují pomoc nejpotřebnějším,“ zdůrazňuje.



Požehnání v televizi



V sobotu 2. ledna se mělo v Českých Budějovicích konat tradiční diecézní zahájení sbírky s požehnáním biskupa. Kvůli zákazu shromažďování většího počtu osob Charita ovšem akci již počátkem prosince zrušila. „Tříkrálové požehnání pro České Budějovice tak bude kvůli epidemické situaci související s pandemií nově přesunuto do online prostoru,“ uvádí primátor Jiří Svoboda, který se akce i sbírky každoročně účastní. „V připravované reportáži, kterou odvysílá Jihočeská televize začátkem ledna, lidé uvidí a uslyší zdravici tří králů i požehnání kříd představitelem biskupství. Město tuto charitativní akci podporuje pravidelně a stejně tomu bude letos, kdy ji podpoříme částkou 10 tisíc korun,“ dodává primátor.



Peníze pro seniory



Charity v diecézi jsou s improvizací srozuměny, kupříkladu Farní charita Katovice bude sbírku pořádat netradiční formou. „Je nám líto, že Boží požehnání pro naše rodiny a domovy, které jsme každý rok přinášeli přímo k lidem, nyní nebudeme moci zanést osobně,“ říká Miroslav Čapek z tamní Charity. „Dáme požehnané křídy i tříkrálové dárky do obcí na veřejně přístupná místa, aby si je lidé vzali a využili ve svých rodinách. Když budou chtít přispět na charitní dílo, budou na těchto místech i tříkrálové pokladničky, dar mohou zaslat též elektronicky na číslo účtu: 66008822/0800 v. s. 77702011, využít QR kód či dárcovskou DMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 korun na číslo 87 777. U nás budou kasičky jen do soboty 16. ledna. Výtěžek sbírky věnujeme na domácí péči o seniory, postižené a potřebné a na volnočasové aktivity pro všechny lidi v našich farnostech,“ představuje Miroslav Čapek s tím, že kvůli pandemii se neuskuteční ani 29. křesťanský ples, plánovaný v Katovicích na 30. ledna.



RADEK GÁLIS









