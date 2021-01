Tři králové rozdávali radost

Vydání: 2021/3 Pravoslavní slaví Vánoce, 12.1.2021, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Tradiční hemžení koledníků v ulicích letos sice chybí, ovšem neznamená to, že charitní Tříkrálová sbírka spí.



Tří králů se dočkali i pacienti v Prachaticích. Snímek archiv Roberta Huneše



Tři králové jsou o to víc aktivní na charitních a farních webech a na Facebooku. Například sourozenecké trio z rodiny Novotných zpěvem vábí dárce v Katovicích a okolí, kde vybírají na pomoc seniorům a na volnočasové aktivity.



Do kostela za požehnáním



V Českých Budějovicích se počátkem roku konalo online požehnání, a jinde si pro ně dokonce přišli koledníci osobně. „Tříkrálová sbírka bývá na Jindřichohradecku již několik let zahajována 2. ledna pěveckým sborem Smetana v kostele sv. Máří Magdaleny, což ale letošní situace neumožnila,“ říká sociální pracovnice tamější Charity Jitka Smrčková. „Přesto se požehnání koledníkům s ohledem na omezující opatření uskutečnilo při večerní mši svaté 2. ledna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci. Slavnostní modlitbu pronesl probošt P. Ivo Prokop,“ dodává Jitka Smrčková s tím, že pokud se situace rozvolní, jsou koledníci připraveni okamžitě vyrazit do ulic a předat požehnání osobně.



Svět je krásný



Koledníci osobně potěšili klienty prachatického hospice. „Na Tři krále jsme si dopřáli radost a udělali ji našim pacientům,“ sděluje ředitel zařízení Robert Huneš, který se vypravil koledovat se zaměstnanci i novoknězem, kaplanem P. Rothschedlem. „Je osvěžující si připomenout, jak malá drobnost způsobí velkou věc. Tolik záře, úsměvu a jihnutí ve tváři druhých se nám do srdce otiskne na dlouho. Navštívili jsme pacienty hospice i klienty Domova Matky Vojtěchy, kde žijí osoby s různými druhy demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou. S každým jsme zazpívali tříkrálovou koledu, požehnali, křídou označili veřeje a kadidlem provoněli prostory. Tvrdím, že svět je krásný a vždy lze hledat a nalézat radost a naději, virus nevirus,“ usmívá se Robert Huneš a dodává: „Jak nadčasově znějí, snad o to více v nynějším čase epidemické patálie, slova Jana Pavla II. z října 1978, jimiž oslovil svět při svém uvedení do papežského úřadu: Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.“



Přišpendlené kasičky



V těchto dnech už Charity po celé diecézi mají ve svých střediscích i na dalších veřejných místech, jako jsou lékárny, úřady či kostely, nainstalované kasičky, kam lidé přispívají. „O kasičkách si Charita či koledující farnost rozhoduje sama a informuje o tom třeba na webových stránkách,“ zmiňuje mluvčí Diecézní charity Martina Nováková. V Českých Budějovicích je např. na sekretariátu Diecézní charity v Kanovnické 18, v Městské charitě v Žižkově 12 (ve 2. patře) nebo v zařízení Domino v Jizerské 4. V Jindřichově Hradci je v kostele, v Pelhřimově zase v obchodech Biovital, Káva-čaj nebo Zahrada.



S křídou bez korunky



Někde se tradiční požehnání nad dveřmi objevuje, záleží na rozhodnutí místních Charit. „Při současném pátém stupni totiž mohou dobrovolníci sbírky obnovovat nápisy nade dveřmi posvěcenou křídou i vhazovat do schránek tříkrálové dary, ovšem bez kostýmů a kontaktu s osobami z domácnosti,“ zakončuje Martina Nováková.



RADEK GÁLIS









