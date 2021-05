Tetínští připravují výroční pouť

Ač do jubilejní svatoludmilské pouti (17.–19. září) zbývají ještě více než čtyři měsíce, organizátoři přímo v centru dění – tedy v Tetíně – mají už teď plné ruce práce. Při 1 100. výročí zavraždění světice se chystají na nápor až dvanácti tisíc poutníků.

Na kostelech sv. Kateřiny i sv. Ludmily je už nyní rušno, připravují se na zářijové jubileum. Snímek autorka



Již od nynějška je po tři měsíce na Tetíně k vidění putovní výstava o sv. Ludmile, která se následně přesune do senátu. V září pak poutníky čeká hned několik novinek: hlavní program poprvé „dole na poli“ (jak říkají místní), premiéra oratoria Svatá Ludmila skladatele a dirigenta Jana Zástěry či pásmo o rolích světice (babička, křesťanka, panovnice aj.) a její statečnosti. To vše chystá P. Tomáš Petráček s Kristinou Koldinskou z Komunity Sant’Egidio, abatyší opatství Venio Francescou Šimuniovou či teoložkou Mireiou Ryškovou. Návštěvníci se mohou těšit také na program o propojení Svatoludmilské stezky se stezkou Cyrilometodějskou. Ty společně povedou napříč republikou, a to z Vranova u Brna na Levý Hradec. A Tetín rovněž chystá představení projektu Via Ludmila, kterého se zúčastní lidé, jimž podle genealogických výzkumů koluje v žilách Ludmilina krev.



Pozvali i papeže



„Hodinový strojek už tiká. Vše je pro nás tentokrát nové. Bude to premiéra a zároveň derniéra,“ uvádí Alena Pelikánová, předsedkyně Sdružení sv. Ludmily na Tetíně, když ve zdejším nedávno otevřeném komunitním centru přibližuje nabitý program zářijové pouti. Místní spolek je jedním z šesti spoluorganizátorů oslav. Tetín, obec nedaleko Berouna s malebnými výhledy na řeku Berounku a krasové skály, ještě nikdy takový nápor poutníků nezažil. Nejvíce lidí sem přijelo v roce 1991 (o 1 070. výročí mučednické smrti kněžny), či když byl o rok později znovu posvěcen kostel sv. Ludmily – to dorazilo pět tisíc poutníků.



Na jubilejní pouť Tetínští pozvali dokonce papeže Františka a nechali pro něj zhotovit speciální pódium. Namísto Svatého otce ale nakonec dorazí jen jeho zástupce (papežský legát). Papež má krátce před konáním pouti navštívit Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti a možná zavítá i na Slovensko. „Snad si na Tetín vzpomene alespoň ve videoposelství,“ doufá Pelikánová.



Místo ticha



Pouť ke sv. Ludmile je každoročně spojená s velkým ruchem. „Proto letos chceme udělat z kostela sv. Kateřiny místo ticha,“ plánuje Pelikánová. „Dlouhodobě usilujeme o propojení věřících – či nevěřících se zájmem o křesťanskou kulturu – a těch, kdo tyto hodnoty nesdílí,“ zdůrazňuje. A Stanislava Hahnová, která zde už roky provádí návštěvníky po tetínských kostelech, ji doplňuje: „Že někdo nechodí na mši, přece ještě neznamená, že není věřící.“ Letos se dokonce zapsala na kurz o sv. Ludmile v rámci celoživotního vzdělávání na pražské Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. „Vždy mi někdo při prohlídce položí otázku, s níž jsem se ještě nesetkala. Pořád si své vědomosti rozšiřuji,“ směje se.



Činnost tetínského sdružení stojí na místních patriotech. „Bez dobrovolných hasičů bychom to nezvládli, pomáhají nám s logistikou a infrastrukturou. Nebo bez berounských skautů, kteří dohlíží na pořádek a bezpečnost,“ jmenuje Pelikánová. „Nejde nám ani tak o to, aby přišlo co nejvíce lidí. Třeba loni měla pouť skromnou, a přesto úžasnou atmosféru,“ vzpomíná předsedkyně. „Poutí žijí celé rodiny,“ doplňuje ji Kateřina Ostatnická, ředitelka místního Komunitního centra sv. Ludmily. To bylo otevřeno teprve loni koncem léta, ovšem kvůli pokračující pandemii ne na dlouho, a proto se svými aktivitami přešlo alespoň do online režimu (více na Youtube kanálu „KC Ludmila“). Rozsáhlé prostory této bývalé farní stodoly, které ještě teď voní novotou, by Tetínští rádi využili jako zázemí nejen pro poutníky, ale i pro kulturní a společenské akce či k pronájmu. Už teď centrum slouží také třeba lidem v nouzi, funguje zde totiž dluhová poradna. „Lidé oceňují anonymitu,“ vysvětluje Ostatnická s tím, že například Berounští se sem na vesnici nemusí stydět přijít a trápit se pomluvami sousedů.



