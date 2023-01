Teologická fakulta lákala studenty

Vydání: 2023/4 Biskupové: Postavme se strachu, 24.1.2023, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Zájem a porozumění mezi pedagogy a budoucími studenty. Taková atmosféra panovala při pátečním Dni otevřených dveří Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.



Petr Bauman zval studenty na obor Pedagogika volného času. Snímek Martina Hlaváčová



Dopoledne se konaly prezentace jednotlivých studijních programů a informace o podmínkách přijímacího řízení. Univerzita nabízí akreditované studijní programy Filozofie, Religionistika, Sociální práce, Pedagogika volného času, Učitelství náboženství a etiky, Teologie a Teologie služby.



Odbornost a lidskost



„Uchazeči se zajímali také o možnosti ubytování na kolejích, o život vysokoškolského studenta, o náročnost studia a o možnosti zahraničního studia a stáží,“ rekapitulovala mluvčí fakulty Martina Hlaváčová s tím, že odpolední program pak zařadili na základě zkušeností z doby covidové do online prostoru. Ten oceňují zejména zájemci z řad kombinované formy studia, kteří mají v čase dne otevřených dveří povinnosti v zaměstnání. I zde měli zájemci možnost pohovořit s garanty studijních programů i současnými studenty a prohlédnout si prostředí fakulty formou virtuální prohlídky.



Dopoledne byl velký zájem o obor Sociální a charitativní práce, který představovala Helena Machulová. „Kromě učení kritického myšlení vás povedeme k laskavosti a empatii čili důležitým zdatnostem v mezilidských vztazích. Přesvědčíte se, že i ostatní mohou růst a změna je možná. Poznáte, že odbornost a lidskost jsou dvě stejně důležité složky sociální práce,“ zdůraznila Machulová s tím, že je potěšená mimořádným zájmem i skutečností, že se hodně mladých lidí chce stát sociálními pracovníky. „Studenty k téhle profesi lákám, ale trochu je i od téhle náročné práce odrazuji,“ podotýká s tím, že mezi uchazeči byli ti, kteří se zajímali jak o prezenční bakalářské studium, tak i o kombinované při zaměstnání.



Zájemci pozorně naslouchali i Petru Baumanovi, garantu oboru Pedagogika volného času. „Jsem rád, že jsem v oboru a zůstávám v živém kontaktu se studenty,“ uvedl. Jeho slova si se zájmem vyslechla Monika Římalová, která přišla na fakultu s kamarádkou. „Zajímám se o obor, protože volnočasové aktivity jsem využila už na adaptačních kurzech. Dnes se půjdu podívat i na pedagogickou a ekonomickou fakultu,“ uvedla zájemkyně o studium.



Uchazeče v budově doprovázeli současní studenti. „Dnešní návštěvnost je velká,“ libuje si Jana Blažková z magisterského studia oboru Pedagog volného času. „Někteří přiznávají, že rozhodnout se v patnácti letech, kdy se hlásili na střední školu, o budoucím celoživotním povolání bylo příliš brzo. A nyní hledají odpovědi na otázky, které jim jejich současné vzdělání neposkytne,“ přidává se Eliška Soukupová z oboru Filozofie a religionistika.



Zájemci si mohli prohlédnout také univerzitní knihovnu P. Josefa Petra Ondoka nebo menzu, kde v pátek k obědu nabízeli např. hovězí polévku s pohankou, záhorácký závitek s bramborovým knedlíkem či tatarák z hovězího masa.



Termín přidání přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů na TF JU je do 31. března.



RADEK GÁLIS





Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články