Sv. Zdislava pomáhala ztraceným

V předvečer svátku sv. Zdislavy se v sobotu 29. května uskutečnila hlavní pouť nad hrobem této světice v Jablonném v Podještědí. Připomněla výročí 800 let od narození této zakladatelky místního kláštera.



Mši slavili kněží z celé diecéze. Snímek Dominik Faustus



Poutníci i místní farnost tak slavili se zpožděním výročí, které připadlo na minulý rok. Kvůli nemožnosti uspořádat větší akci bylo nutné oslavy odsunout. „Jsme rádi, že se povedlo pouť s menšími omezeními uskutečnit nyní,“ uvedl děkan a představený dominikánského kláštera P. Pavel Maria Mayer. Na sobotní dopoledne byly v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy naplánovány čtyři mše svaté. Dvě bohoslužby celebroval litoměřický biskup Jan Baxant, jednu mimo jiné i s dominikánským provinciálem P. Lukášem Fošumem.



Svatá Zdislava je totiž nejen patronkou rodin, ale také společně se sv. Štěpánem hlavní přímluvkyní celé litoměřické diecéze. „Jedním z pramenů, který nám může o životě sv. Zdislavy něco napovědět, je Dalimilova kronika. Vybral jsem z ní pět charakteristických rysů, které jsou v ní zaznamenány. Je tam řečeno, že měla schopnost křísit mrtvé, vracela slepým zrak, uzdravovala lidi s chromými údy, že měla pokoj v duši a těšila se důvěře lidí,“ uvedl v promluvě biskup a dodal: „Neberu to tak, že Zdislava měla oživovací márnici nebo oční kliniku, ale že křísila ty, kteří byli pro druhé ztraceni. Neslýcháte snad: ‚Ten už je pro mě mrtvý. Toho už jsme odepsali?‘ Ona k nim nalézala cestu,“ pokračoval. Jak biskup přítomné povzbudil, kolikrát stačí mít pro druhé jen pouhé slovo nebo upřímně smýšlenou větu, aniž by to byla zbožná fráze. „Správná věta ve správnou chvíli může člověka zachránit, stejně jako škaredá věta i zabít,“ řekl biskup a zdůraznil: „Svatá Zdislava měla jistě ušlechtilé srdce, to je ta nejlepší klinika, kterou můžeme mít dokonce každý v sobě.“



Pouť mládeže i motorek



Do Jablonného putovali lidé z celé diecéze, přijel i třeba plný autobus z Chomutova. „Putuji sem už poněkolikáté, vždy tu na prahu léta svěřuji sv. Zdislavě a Bohu prázdninové aktivity a tábor, který s farností pořádáme,“ řekla poutnice a chomutovská katechetka Jana Mračníková. „Velmi tu pociťujeme blízkost sv. Zdislavy,“ shodly se Lucie Pláteníková a Eliška Fialková z Místa, které se modlily v kryptě u hrobu světice.



Sobotní slavností poutní sezona v Jablonném nekončí, například příští týden bude na sever Čech putovat mládež (poutní mše sv. mladých bude v 17.00) a další sobotu i motorkáři se svými stroji. Pak už se ale bude blížit začátek rekonstrukce baziliky, která by měla začít na počátku léta. Už v sobotu ale měli návštěvníci možnost slyšet zvuk nově opravených varhan.



KAREL PUČELÍK













