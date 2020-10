Sochař Váňa dokončuje vybavení kostela

Vydání: 2020/44 Biskupové: Nebojte se!, 27.10.2020, Autor: Jiří Macháně

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

V zahradě sochaře Petra Váni pod Krásnou strání na Karlíku se i v podzimních krátkých a chladných dnech ozývá ťukání kladívka do majzlíku.



Práce na ambonu. Snímek autor



Pod střechou v otevřeném ateliéru finišuje vybavení interiéru právě dokončovaného kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově. Ambon, oltář, křtitelnice, socha Panny Marie, svatostánek, vitráže a kříž – to vše prošlo sochařovýma rukama. Není ale přímo autorem všech prvků interiéru. „Měl jsem možnost na barrandovském chrámovém vybavení spolupracovat s mým profesorem z akademie, světově proslulým výtvarníkem Stanislavem Kolíbalem. Mně je 55 a jemu 94 let a musím říci, že je opravdu skvělá zkušenost potkat po tolika letech svého učitele u společného díla,“ říká sochař. Stanislav Kolíbal vytvořil návrh oltáře, ambonu a křtitelnice. Petr Váňa je pak autorem svatostánku, vitráže a sochy Panny Marie. „Nyní jeho i své návrhy sekám do kamene. Čeká mě ještě vyřezávání kříže. Ten bude zajímavý tím, že na něm visící Kristus bude jakoby odcházet do nebe. Ta socha bude mít dva a půl metru a korpus bude umístěn na skleněném kříži,“ přibližuje svůj návrh sochař Váňa.



Pozoruhodný je i název mariánské sochy: Panna Maria jdoucí ze schodů. „To proto, že Maria k nám přeci sestupuje. Proto jsem se ji snažil zpodobnit, jak schází po stupních. Bude umístěna na vyvýšeném místě, aby to ještě umocnilo její gesto. Draperie se láme na každém schodu, snažil jsem se zachytit tu dynamiku pohybu, přicházení,“ popisuje Petr Váňa.



Všechno by mělo být hotovo do poloviny listopadu, kdy má být kostel slavnostně posvěcen. Vitráž už je dokončená – zpodobňuje zástup andělů kráčejících prostorem a měří úctyhodných osm a půl krát sedm metrů. Netvoří ji jenom sklo, ale její součástí bude i kámen – broušený onyx, který vytvoří přední linii postav.



Těsně před dokončením je kromě ambonu křtitelnice a oltář, s nímž pomáhá ve své dílně v Jaroměři kameník Hynek Schejbal. Vybrušuje kamenný segment, který bude stát na třech kovových válcích, jež se v těchto dnech zlatí. „A ještě musím dosekat draperii svatostánku. Doufám, že to všechno stihnu,“ uzavírá sochař.

JIŘÍ MACHÁNĚ

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články