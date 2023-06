Sochař Oliva v oceněném chrámu

Vydání: 2023/25 Šestice nových kněží, 20.6.2023, Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

Farnost Jaroměřice nad Rokytnou získala za dokončení obnovy kostela svaté Markéty a nové liturgické vybavení z dílny sochaře Otmara Olivy ocenění Zlatá jeřabina Kraje Vysočina.



Otmar Oliva na závěr předal farnosti misku ve tvaru mušle, kterou může kněz používat při křtu. Snímek autorka



„Cenu jsme dostali za kulturní počin v kategorii Péče o kulturní dědictví. Moc si toho vážím, protože mezi nominovanými byla velká konkurence,“ uvedl jaroměřický farář P. Tomáš Holcner. Kvůli ocenění pozval na nedělní mši svatou také autora nového liturgického vybavení sochaře Otmara Olivu.



„Otevření opraveného kostela jsem se vloni nemohl kvůli nemoci zúčastnit, proto jsem šťastný, že tady dnes mohu být. V sobotu to bylo navíc 42 let, co mne pustili komunisté z kriminálu, tak je to vše pro mne o to silnější,“ vysvětlil v nedělním dopoledni umělec. „Oltář, ambon, křtitelnici, věčné světlo a kříž jsme mohli nechat zhotovit díky velkorysosti čtyř rodin, které vše zaplatily a chtějí zůstat v anonymitě,“ připomněl farář.



„Dostojevskij říkal, že krása spasí svět. Já jsem tomu věřil, ale potom mně kardinál Špidlík vysvětlil, že krása svět nespasí. Svět zachrání naše vnímání krásy. Protože pokud tady nebudou lidi, kteří by tu krásu přijímali do svého života, tak je ta krása bezcenná,“ řekl umělec.



„Znovu a znovu mne při bohoslužbách dojímá nádhera opraveného chrámu, ve kterém můžeme oslavovat Boha,“ svěřila se Marie Večeřová z Jaroměřic. „Kostelem mne provedla nová kastelánka Jana Krejcarová. Byl to neopakovatelný zážitek. Prohlídku zakončila hrou na varhany. Je to takový zvláštní a neuvěřitelně elegantní způsob evangelizace. Mám radost, jak tady vše funguje a jak se farnost toto dílo stará,“ podělil se o dojmy z návštěvy sochař.



