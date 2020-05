Školy: Osobní kontakt chybí

Vydání: 2020/18 Na mši svatou jen s patnácti lidmi, 28.4.2020, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

I když se ještě pořádně neotevřela, už se musela kvůli pandemii zavřít. Na vznikající církevní škole v Kyjově se nyní chystají na zahájení provozu.



Kyjovské farníky i P. Vladimíra Mrázka (na snímku) čeká před otevřením nové školy ještě mnoho práce. Snímek archiv farnosti



„Aktuální zdravotní opatření nám sice přípravy na otevření naší školy lehce komplikují, přesto nezahálíme a snažíme se toho stihnout co nejvíce: ve třídách se maluje, dělá se podlaha a osvětlení a očekáváme už i dodávku nábytku,“ popisuje kyjovský farář P. Vladimír Mrázek. Nová církevní škola, která se otevře v novém školním roce, nabídne zpočátku první, druhou a šestou třídu i oddělení mateřské školy.



O něco větší komplikace podle P. Mrázka znamená pandemie pro zápis budoucích žáků. Ten se minulý týden musel uskutečnit korespondenčně, bez osobní účasti. „Pro rodiče, kteří by si naši školu chtěli osobně prohlédnout, uspořádáme v dalších týdnech setkání,“ říká kněz a dodává: „Přihlášky do všech tříd základní školy i do mateřinky lze zasílat až do konce prázdnin.“



Adopce školního vybavení



A těm, kdo by se vznikem školy chtěli pomoci, nabízí farnost možnost „adoptovat si“ kus jejího vybavení – lavic, židlí nebo třeba stropních světel. „Každý, kdo přispěje, bude zapsán mezi dárce a budovatele naší církevní školy,“ poukazuje P. Mrázek.



S opatřeními platnými kvůli pandemii nemoci Covid-19 se ovšem potýkají také další církevní školy v arcidiecézi. „Za uplynulý více než měsíc jsme si zvykli na online výuku a zvládáme i korespondenční zápis. Trápí nás ale, jak to bude dál třeba s maturitami,“ shrnuje současnou atmosféru na Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově ředitel Pavel Polcr. Školám podle něj nejvíce chybí jasné pokyny ministerstva, jak má vypadat provoz v následujících týdnech. „Dalším problémem pak je, že chybí mezilidské vztahy a osobní kontakt – a nejen nám. I sami žáci se přiznávají, že se jim po škole stýská,“ usmívá se Polcr.



Na chybějící kontakt si neméně stěžují na valašskomeziříčské církevní základní škole Salvátor, kde rovněž museli uskutečnit zápis do prvních tříd korespondenčně: „Na červen ale plánujeme setkání všech budoucích prvňáčků a jejich rodičů,“ sděluje ředitel Hynek Mikušek. S ostatními opatřeními je podle něj škola srovnaná a vyučování na dálku funguje dobře. Přesto zůstává mnoho otazníků například kolem plánovaného zprovoznění prvního stupně od konce května. „Naše třídy jsou stavěny na kapacitu 24 žáků – po dvou v lavicích – a zatím nevíme, jak zařídit, aby se jich najednou neučilo víc než patnáct,“ uzavírá ředitel.



JIŘÍ GRAČKA

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články