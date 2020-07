Skoky plné světel, zpěvu a modliteb

Vydání: 2020/29 Velehradské díky lidem v první linii, 14.7.2020, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Na pouť z Teplé do Skoků se letos vydalo nejvíce poutníků za desetiletou existenci Skokovské stezky.



Noc světel rozzářila 4. července poutní kostel ve Skokách v předvečer Pouti česko-německého porozumění. Snímek Václav Vrána



Putování završila Noc světel a Pouť česko-německého porozumění. Pouť se konala na místě, které kdysi bývalo významným poutním cílem a které dalo vzniknout známému zvolání „Panenko Skákavá!“.



Poutníci se vydali 2. července na cestu z kláštera premonstrátů v Teplé a se zastávkou v trapistickém klášteře v Novém Dvoře došli do Branišova za doprovodu biskupa Tomáše Holuba. Další den byla cílem Toužim.„Z Teplé nás vyráželo přes třicet, poslední den se v Toužimi připojili další a do Skoků nás došlo 45. To je čtyřikrát více než v minulých letech a převážně šlo o věřící všeho věku, ne o turisty,“ pochvaluje si Jiří Schierl, předseda spolku Pod střechou, který stál před deseti lety u zrodu Skokovské stezky. V sobotu 4. července přivítala poutníky i další návštěvníky podmanivá atmosféra kostela Navštívení Panny Marie, o nějž spolek Pod střechou pečuje. Stovky svíček ozářily interiér, kterým se nesly zpěvy z Taizé, prokládané modlitbami a meditací v podání improvizovaného pěveckého sboru. „Zhruba čtyřicet zpěvaček a zpěváků z nejrůznějších schol jak z plzeňské diecéze, tak z Prahy se sešlo odpoledne, aby se sezpívali. A večer už se zpívalo naostro. Návštěvníků bylo nejvíc, co pamatuju, kolem dvou set, ani se nevešli do lavic,“ líčí organizátorka Noci světel Lucie Haschková. V neděli pak následovala Pouť česko-německého porozumění celebrovaná opatem tepelského kláštera Filipem Lobkowiczem OPraem.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články