Setkání mládeže: Co je možné s Kristem?

Vydání: 2020/33 U sloupu Panny Marie, 11.8.2020

Příloha: Diecézní zpravodajství - Ostravsko-opavská diecéze

První srpnový týden měli mladí lidé z ostravsko-opavské diecéze původně prožít v Krnově. Místo zrušeného letního diecézního setkání ale tým z Diecézního střediska pro mládež připravil hned dvě akce pod názvem POSSIBLE.



Biskup Martin David povečeřel s účastníky setkání. Snímek Michael Bujnovský/Člověk a Víra



Ve středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se tak stihli vystřídat nejdřív vysokoškoláci a pak středoškoláci. Zvlášť ty starší oslovilo, že mohli jet na prázdninovou akci ušitou na míru přímo jim, jak hodnotí ředitel střediska P. Jan Slavík: „Jsme rádi, že vysokoškoláci vnímali, že něco takového potřebují.“ Potvrzuje to animátorka novojičínského děkanátu Marie Jurečková, jíž vyhovovalo, že se po dlouhé době dostala na akci, kde nemusela nic organizovat.



Anglický název obou akcí „POSSIBLE“ (česky: je to možné) odkazuje k mottu, které letos pro mladé vybral papež František: „Mládenče, pravím Ti, vstaň!“ U vysokoškoláků se katecheze navíc opíraly o exhortaci Svatého otce pro mladé Kristus žije (Christus vivit). Mohli tak přemýšlet, co všechno je v jejich životě možné. Bůh nás zve, abychom ze sebe dostali to nejlepší.



Pilířem programu byly kromě katechezí následné diskusní skupiny, kde mohli účastníci probrat témata do hloubky. „Dokázali jsme se bavit úplně o všem. Od motta setkání jsme se dostali třeba až k eucharistii,“ hodnotí Marie Jurečková.



Obě skupiny přijel do Staré Vsi pozdravit biskup Martin David. S vysokoškoláky i středoškoláky slavil mši svatou, povečeřel a poté na tzv. horkém křesle odpovídal na dotazy. Podněty k diskusi proudily též opačným směrem, když na závěr účastníci dostali několik otázek od svého biskupa.



ONDŘEJ ELBEL

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články