Salesko baví Líšeň už pětadvacet let

Dopoledne mše svatá a odpoledne taneční vystoupení, koncert, nafukovací horolezecká stěna a devatenáct stanovišť pro rodiče s dětmi. To čekalo na všechny, kdo přišli v Brně na sídliště v Líšni oslavit pětadvacet let tamního Salesiánského střediska Salesko.

V rámci oslav čtvrtstoletí působení v Líšni vypustili salesiáni pětadvacet balonků připomínajících kulaté jubileum. Snímek autorka

„Všechno začalo vlastně už v roce 1990, kdy z biskupství vzešla myšlenka, že by do Líšně na tehdy jedno z nejmladších sídlišť v Brně mohli přijít salesiáni,“ vrátil se ve vzpomínkách o třicet let zpět současný ředitel Salesiánského střediska P. Petr Matula SDB. „Salesko“, jak se tu středisku říká, zahájilo svou činnost 1. září 1995 ve stavební buňce, tzv. „likusáku“. V letech 1998 až 1999 byla postavena hala, kde se slouží mše svaté dodnes.

Druhá stavební etapa se veřejnosti otevřela v roce 2004 a do současné podoby byl areál dobudován v roce 2010. Salesko v současné době nabízí 80 až 100 různých kroužků ročně. „Během týdne projde střediskem osm set až tisíc účastníků od nejmenších s rodiči až po dospělé,“ připomněl některá fakta ředitel. Provoz je tu i přes letní měsíce: letos o prázdninách Salesko pořádalo dvacet příměstských a tři pobytové tábory. V zimě se středisko zase stará od prosince do února o provoz kluziště.

„Našla jsem tu spoustu přátel a kamarádů. Vedle prima využití volného času pokládám za nejcennější společenství, kde jsem mohl vyrůstat. Dnes sem už vodím svou dceru,“ prozradil dvaatřicetiletý Lukáš Pospíšil.

Na líšeňském sídlišti žije jednadvacet tisíc obyvatel a ve Staré Líšni dalších šest tisíc. „Salesiáni jsou zde pro všechny a jsem rád, že je tu máme. Jsou profesionálové na práci s mládeží a my se díky tomu můžeme více věnovat seniorům. Nekonkurujeme si, ale úzce spolupracujeme,“ pochvaloval si na oslavě starosta Líšně Břetislav Štefan.

