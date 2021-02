Salesiáni slavili v Živém domě

Život teplických salesiánů se i v pandemické době často odehrává kolem stavby nového střediska a sídla tamní komunity. Proto i oslavu svátku zakladatele řádu namířili přímo sem.





Přenos bohoslužby zakončilo malé překvapení: odhalení busty svatého Dona Boska. Snímek Petr Macek/Člověk a Víra



Poslední lednový den nejen salesiáni slaví svátek svého zakladatele sv. Dona Boska. Slavnostní mše byla přenášena online, stejně jako v posledních měsících, na facebookovém profilu farnosti Teplice, prostředí kaple na děkanství salesiáni však vyměnili za staveniště Živého domu. Bohoslužbu slavil P. Petr Boštík, který v Teplicích působil před deseti lety.



Místo k oslavě důležitého řádového svátku si salesiáni pečlivě vybrali. „Živý dům je místo, kde budeme žít i pracovat, bude centrem našeho společného pastoračního úsilí. Online bohoslužbu bereme i jako způsob, jak lidem dům přiblížit už teď,“ uvedl pro KT ředitel salesiánské komunity v Teplicích P. Petr Kalas. „Zároveň v tom spatřuji hezkou symboliku pro oslavu našeho svátku. V dnešní době máme tendenci mít vše krásné, čisté, dokonalé, ale pro Dona Boska byly důležité jiné věci. Nebál se jít na okraj společnosti, do často nepěkných míst, do těžkých životních osudů. V tom vidím paralelu s tím, jak staveniště Živého domu momentálně vypadá,“ připomněl kněz odkaz sv. Jana Boska.



Pomáhali běháním



Tepličtí salesiáni už rovněž znají kompletní výsledky benefičního virtuálního běhu. Na Silvestra vyrazilo na trať téměř šedesát běžců z Česka, ale hlavně z Německa. Kvůli opatřením se samozřejmě nesešli na jednom místě, ale každý běžel sám na libovolném úseku – a následně uběhnuté kilometry změřil a údaj poslal pořadatelům. Běžci se snažili podpořit sbírku tím, že přispěli buď sami, nebo o ní dali vědět dalšímu „patronovi“, který by mohl také přispět na rekonstrukci Živého domu.



Celkově salesiáni získali téměř 5 000 eur (zhruba 130 tisíc korun). Takto je podpořilo i německé sdružení Ackermann-Gemeinde, odkud nápad na charitativní běh vzešel. „Salesiány známe a věříme, že jejich práce pro děti a mládež přispívá ke zlepšení situace v severních Čechách,“ zmínil jednatel Ackermann-Gemeinde Matthias Dörr a dodal: „Salesiáni jsou navíc velmi sportovní řád, takže všechno dobře ladí dohromady.“ Z Německa bylo také nejvíce běžců, jeden z nich ve prospěch sbírky uběhl i maraton.



Radost ze spolupráce



Vedení teplického střediska si mezinárodní spolupráci pochvaluje. „Máme obrovskou radost nejen ze získaných prostředků, ale především z navázání kontaktů s německou stranou. Přeshraniční spolupráce totiž spojuje lidi a to je to, oč se snaží i naše středisko – propojovat lidi napříč sociálním spektrem, vzděláním či životními názory,“ podotkla ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty Vendulka Drobná.



KAREL PUČELÍK







