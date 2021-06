Salesiáni navazují na předchozí generace

2021/25, 15.6.2021, Autor: Radek Gális

Českobudějovická diecéze

Salesiáni v Českých Budějovicích přišli s nezvyklou nabídkou: „Kupte si věžní hodiny za 125 tisíc korun nebo aspoň ručičky za 50 tisíc.“







Současný stav kostela sv. Vojtěcha a jeho nová podoba. Snímek a vizualizace archiv farnosti



Místní komunita se totiž pustila do dokončení a rekonstrukce svého kostela sv. Vojtěcha a k získání financí využívají i tzv. adopci části oprav. Kromě zmíněné částky za nové kostelní hodiny (mají tu být celkem čtvery, ale ač s nimi projekt ze 30. let počítal, nikdy se je na věž umístit nepodařilo), mohou lidé přispět např. částkou 25 tisíc korun na schodiště, krov nebo fasádu kostela, 10 tisíc korun na okno či šest tisíc na výsadbu keřů a okrasných travin.



Oprava, zahrnující kompletně celý zevnějšek kostela, bude stát přes šest milionů korun,“ říká administrátor farnosti P. Josef Mendel SDB. „Zajišťujeme pro ni finance a obracíme se i na veřejnost s možností spoluúčasti. Nabízíme spolupráci na dokončení příběhu, abychom naplnili původní záměry architekta Jaroslava Čermáka, jenž stál u zrodu kostela před více než 80 lety. Bereme kostel jako kulturní bohatství, které symbolizuje naše hodnotové kořeny a tímto projektem navazujeme na práci předchozích generací před námi, které kostel postavily a udržovaly. My jej chceme zase v pořádku předat dalším generacím,“ zdůrazňuje kněz.



Kostel sv. Vojtěcha projektoval architekt Jaroslav Čermák, představitel funkcionalistické sakrální architektury 20. století. Byl postaven před 2. světovou válkou v roce 1939 a po ní posvěcen v říjnu 1947 biskupem Josefem Hlouchem. Je jediným kostelem ve městě na levém břehu Vltavy. Architekt Jaroslav Čermák postavil v České republice dva kostely (druhý je kostel sv. Jana Nepomuckého v Praze – Košířích) a jeho práce byla doceněna v roce 2019, kdy byl kostel sv. Vojtěcha zařazen na seznam kulturních památek.



Nyní jsou některé části v havarijním stavu a vyžadují velké opravy, např. římsy a okapy, krov, omítky nebo schodiště. „Kostel nikdy nebyl dokončen podle plánů, chybí nejen instalace věžních hodin, ale realizace se nedočkaly barevné návrhy oken nebo provedení finální štukové omítky s barevným nátěrem. Chceme tedy jeho dílo dokončit a zároveň nabídnout i užitek veřejnosti, takže upravíme parkový prostor okolo kostela jako místo pro relaxaci a setkávání,“ dodává P. Mendel.



Farnost se díky působení salesiánů věnuje pastoraci dětí a mládeže, rodinám a seniorům, vzdělávacím programům a sociální pomoci potřebným. Kostel navštěvují všechny věkové generace. Více informací a možnosti adopce oprav na www.ctyrak.cz.



RADEK GÁLIS











