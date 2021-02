Roky zavřený kostel se znovu otevřel

Autor: Ondřej Elbel

Někdo se na Hromnice ještě naposled raduje z vánočních stromků, jiný už vyhlíží podle pranostiky hodinu světla navíc. V Opavě se ale letos o svátku Uvedení Páně do chrámu navíc vrátil život do léta zavřeného kostela.



Do kostela sv. Janů se vrátila modlitba. Prostorem zněly Boží slovo a písně z Taizé. Snímek Michael Bujnovský/Člověk a Víra



„Po letech zas na Hromnice rožnem svatým Janům svíce,“ říkal slogan, jímž skupina nadšenců ze spolku Za Opavu a festivalu Hradecký slunovrat zvala k večerní návštěvě chrámu v opavských Smetanových sadech. Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v minulosti patřil řádu johanitů. Úsilí o jeho záchranu doprovodila loni sbírka na webu Startovač, do níž dárci přispěli 270 tisíc Kč na opravu gotického portálu. Novou bránu z dubového dřeva v prosinci požehnal P. Zbigniew Byczkowski OFMConv. z opavské minoritské farnosti.



Další větší příležitost prohlédnout si kostel sv. Janů dostali zájemci právě na Hromnice. Předcházela tomu úklidová brigáda, do níž se zapojilo dvacet dobrovolníků. Díky nim byl kostel 2. února připravený na podvečerní program ve světle hromničních svíček, které vytvořili klienti chráněných dílen Charity Opava. Náklady spojené s výrobou uhradil anonymní sponzor, který u sv. Janů před padesáti lety ministroval. Výtěžek z příspěvků za hromničky tak může celý posloužit dalším opravám kostela.



Požehnání od vojenského kaplana



Svíčky při bohoslužbě slova požehnal vojenský kaplan P. Kamil Vícha z 53. pluku průzkumu a elektronického boje. V kázání se pokusil vyzdvihnout poselství Hromnic pro širší veřejnost, která se u sv. Janů sešla: „Snažil jsem se nastínit okamžik, kdy Simeon přichází do chrámu a v tom velkém množství dětí rozpoznává Spasitele. Popřál jsem všem, abychom i my v našich životech mohli rozpoznávat naději,“ zmínil P. Vícha.



