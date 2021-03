Rok sv. Ludmily na téma odpuštění

V místě vraždy sv. Ludmily na Tetíně už se připravují na zářijovou národní pouť spojenou s výročím její mučednické smrti. A ještě před ní tetínští nabídnou online akce i venkovní program.



Putovní výstava trvá do konce dubna. Snímek Sdružení sv. Ludmily na Tetíně



Přímo před tetínským kostelem sv. Jana Nepomuckého je do konce dubna k vidění putovní výstava o světici připravená projektem „Svatá Ludmila 1 100 let“ a obcí. Od května do září pak bude k vidění v kostelním interiéru a posléze v jiných chrámech. Po celý březen také běží velikonoční hra pro děti a v polovině dubna začíná etapové putování ke cti sv. Ludmily z Velehradu na Tetín po Cyrilometodějské stezce (aktuální informace na pout.eu).



Pouť spoluorganizuje Sdružení svaté Ludmily na Tetíně, které středověké hradiště už dvanáct let oživuje i opravuje. „Připravujeme se na nápor, očekáváme kolem 15 tisíc poutníků,“ odhaduje ředitelka sdružení Alena Pelikánová. Hlavní mše svatá se uskuteční 18. září na louce za obcí. Kromě jí předcházejících nešpor, uctívání lebky světice či řeckokatolických zpěvů nabídne Tetín kulturní program – koncert Hradišťanu či divadlo. „Leitmotivem všech příprav je smíření. Ludmila totiž podle Kristiánovy legendy svým vrahům ještě před smrtí odpustila,“ přibližuje Pelikánová a připomíná v té souvislosti nedávno vzniklé rozhovory s bývalým letcem RAF Tomášem Lomem nebo vězeňkyní komunismu Miluškou Havlůjovou (záznam na Youtube kanále „KC Ludmila“). A smutně dodává, že měla v plánu spolupráci také s Janem Sokolem († 16. 2.).



Kolem je spousta míst utrpení a křivd



Právě na utrpení politických vězňů v okolí Tetína – v kamenolomech Mořina, Velká Amerika či Mexiko nebo v táboře nucených prací a ve vězení ve Sv. Janu pod Skalou – se chce v roce sv. Ludmily zaměřit Hana Hofmeisterová ze správy CHKO Český kras. S kolegy by ráda oběti lomu Mexiko připomněla stezkou s panely. Už minulé léto kvůli tomu navštívila jednoho z pamětníků Miroslava Šíra a natočila s ním rozhovor. A připojuje další historické události spojené s okolím: „Kolem Tetína je spousta míst, kde se odehrály křivdy: když zde drancující Sověti na konci války zastřelili hajného nebo masakr osmnácti loděnických a vrážských Němců a jednoho Čecha během pochodu do sběrného tábora, jak kousek za Berounem připomíná kříž ‚U zabitého‘. Nebo i dřívější události – například když husité nahnali kněze v Berouně do stodoly a zapálili ji.“ Do organizace ludmilských akcí spojených s tématem křivdy a odpuštění je zapojen i badatel Jan Procházka – mj. připravuje konferenci o sv. Ludmile očima žen. Na její přípravě se podílí církevní historik P. Tomáš Petráček, teoložka Mireia Ryšková či nová abatyše bělohorského opatství Venio Francesca Šimuniová OSB.



S tetínským sdružením na přípravě pouti těsně spolupracuje rovněž tamní před půlrokem otevřené Komunitní centrum sv. Ludmily, které vzniklo přestavbou stodoly. I v pandemii poskytuje sociální služby, jako je třeba dluhová poradna, a také online výuku angličtiny nebo cyklus Tetín a jeho lidé, jenž nabízí rozhovory s aktivními patrioty. „Je pěkné vidět jejich nadšení, když se v této době s někým potkají,“ líčí ředitelka centra Kateřina Ostatnická.



TEREZA ZAVADILOVÁ









