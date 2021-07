Rodiny zaplnily Velehrad

Vydání: 2021/30 Malé farnosti, které v létě ožijí, 20.7.2021, Autor: Jana Praisová

Příloha: Diecézní zpravodajství - Ostravsko-opavská diecéze

Po roční pauze se na týden od 10. do 17. července zaplnil Velehrad rodinami a mladými lidmi. Konala se Škola rodičovských a rodinných kompetencí – manželská setkání.



Týden na Velehradě po roční pauze prožily rodiny na manželských setkání. Snímek Lucia Petrůjová



Šedesát šest manželských párů přijelo na významné poutní místo, aby pracovalo na svém manželství. Organizátor Centrum pro rodinu a sociální péči ostravsko-opavského biskupství připravil prostřednictvím dobrovolníků program také pro děti. Manželé tím získají prostor zamýšlet se například nad žebříčkem hodnot ve svém životě, čím se od sebe jako muž a žena liší, zda se vyjadřují tak, aby jim partner rozuměl, anebo jak prožívají svou sexualitu.



„Po přerušení kvůli pandemii jsme vnímali obrovskou touhu lidí, aby se kurz konal. Známkou toho je i to, že se nemusela dělat žádná propagace a kapacita se naplnila,“ přiznávají jedni z hlavních organizátorů Ivana a Jan Zajíčkovi: „Na lidech je vidět, že si dnes této akce o to víc váží. Ten rok pauzy nám prospěl, mohli jsme si uvědomit její hodnotu.“ Velkou radostí je pro ně také fakt, že na kurz přijelo dvacet osm nových párů, z toho šest tzv. pečovatelských – mladých manželů, z nichž se alespoň jeden v minulosti na akci staral o děti. „Pro nás je to bomba,“ netají se manželé Zajíčkovi, „máme z toho velkou radost.“



Jednou z těch, kteří během dvouleté pauzy založili rodinu, je Anna Janků – a se svým manželem a sedmiměsíční dcerou Noemi se octla na druhé straně barikády. Po sedmi letech dobrovolnické služby při manželských setkáních přijela nyní jako účastnice. „Líbí se mi to, i když je to úplně něco jiného. Svědectví manželů v přednáškách dokáže člověka nabít. Získá zde mnoho informací a motivaci svůj vztah udržovat,“ netají se Anna Janků. I pro jejího manžela Ondru zaznívá z pódia mnoho nového: „Některé věci, o kterých jsem si myslel, že vím, byly úplně špatně.“ Mladým manželům dává sílu, když slyší přednášející, co všechno ve svém manželství prožili, a jsou stále spolu. „Daleko méně se bojím, že nám by se to nepovedlo,“ dodává Janků.



Nástroje, jak se vyhnout chybám, napravovat je a udržovat růst manželské lásky, dostali účastníci během týdne díky svědectví manželů v přednáškách a práci v malých uzavřených skupinkách. Teď už je na nich, jak se s nimi popasují. Vyhodnotit to mohou i během roku na dvou víkendových obnovách.



JANA PRAISOVÁ













