Rodiny poznávaly svatého Josefa

Vydání: 2021/36 Do školy s požehnáním, 31.8.2021, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

Uzavřít prázdniny, ale také oslavit Rok sv. Josefa a narozeniny arcibiskupa Jana Graubnera připutovaly v sobotu na Svatý Hostýn stovky lidí.



Po mši svaté byl pro rodiny a zejména děti připraven zábavný program. Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra



Jejich odhodlání vystavit se zimě a předpovídanému dešti, který nakonec nepřišel, ocenil arcibiskup Graubner hned v úvodu a dodal: „A kdyby vám přece byla zima, udělejte pár dřepů, klidně i při mši svaté.“ A další radu pak shromážděným věřícím dal ve svém kázání – tu, kterou v evangeliu dala Maria služebníkům na svatbě v Káně. „Maria jako první vidí nouzi, nedělá ale poplach ani nehledá viníka, a místo toho jde za svým Synem. Když i my uděláme, co nám on říká, můžeme se dostat ze všech průšvihů.“



V závěru mše svaté, která byla slavena na poděkování za prázdniny a s prosbou do nového školního roku, pak olomoucký arcibiskup nejen od přítomných rodin také něco převzal: svíčku symbolizující modlitby, které mu během prázdnin věnovali věřící z celé arcidiecéze. „Celkem se jich sešlo přes šest stovek, za většinou z nich ale stojí celá rodina nebo nějaká komunita, takže skutečně zapojených lidí bude několikrát tolik,“ shrnula Markéta Matlochová z olomouckého Centra pro rodinný život.



To pro účastníky připravilo nejen poutní bohoslužbu, ale i následný program. „Rozhodli jsme se ho věnovat svatému Josefovi, jehož rok letos slavíme – také proto, že je patronem rodin a sem na Hostýn k Panně Marii patří,“ dodala Matlochová. Pro rodiny s dětmi tak podle ní bylo připraveno například divadelní představení zaměřené na otcovství a také několik soutěžních tras s úkoly. „Při jejich přípravě jsme vyšli z litanií ke svatému Josefovi. Na každém stanovišti se tak děti mohly o tomto světci něco dozvědět a poznávat vlastnosti, jako je trpělivost, pracovitost nebo střídmost,“ shrnula.



JIŘÍ GRAČKA

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články