Rodáci z Malšína pomohli obnovit kapli

Vydání: 2022/36 Setkání s novými kardinály, 30.8.2022, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Posvěcení opravené kaple Panny Marie Pomocnice s novým oltářem na místě nazývaném Turmberg a setkání rodáků v místním kostele přilákalo v neděli 21. srpna dopoledne do Malšína u Vyššího Brodu desítky lidí převážně z Německa a Rakouska.



Biskup Vlastimil Kročil a vojenský děkan Siegfried Weber v malšínském kostele. Snímek autor



Po mši svaté v kostele v centru Malšína následovalo žehnání v blízké kapli na skalnatém vršku. Obojího se ujal budějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil s vojenským děkanem Siegfriedem Weberem. Kaple s oltářem byla opravena i díky darům německy mluvících rodáků, zdejších farníků, kteří museli po válce opustit své domovy. Originál unikátního oltářního obrazu se nyní nachází v Alšově jihočeské galerii.



„Tato mariánská kaple nebyla svými budovateli vyhrazena k tomu, abychom v ní pohostili našeho Pána a Spasitele. Je to totiž přesně naopak. Vykupitel světa v tomto posvátném prostoru chrámu přebývá, žije, aby nás hostil svým požehnáním, aby nás sytil eucharistickým chlebem, aby nás povzbuzoval svým slovem,“ uvedl biskup. Zdůraznil, že každý křesťanský chrám či kaple jsou svatým místem, kde je i v dnešní době možné zakusit posvátno.



„Všichni bychom se měli snažit udržovat a dodržovat v našich kostelích atmosféru pokoje, neboť takovému místu to prostě náleží. Pamatujme s vděčností i na všechny ty, kdo kapli zbudovali, neboť vyrostla z jejich víry a lásky k Pánu Bohu. Děkujme všem, kdo přispěli k tomu, aby se opět tento chrám zaskvěl v celé své kráse! Kéž i pro všechny, kdo přijdou po nás, zůstane místem, kde naleznou Boha a zakusí jeho milost,“ dodal českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.



Dojatá poutnice



Mezi desítkami poutníků z Německa a Rakouska, kteří se na Malšíně a v okolí kdysi narodili a žili, ale po II. světové válce museli s rodiči opustit svůj domov, byla i poutnice z německého Stuttgartu. „Můj rodný dům stojí tady dole kousek od Čertovy stěny směrem na Loučovice,“ svěřila se žena, odpočívající na skládací židličce během několik stovek metrů dlouhé cesty mezi kostelem a kapličkou. Když spolu se synem dlouze hleděli do zelených strání v okolí směrem na Kramolín, které si pamatovala z dětství před takřka 80 lety, neubránila se slzám dojetí.



RADEK GÁLIS













