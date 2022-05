Prosili za smír ve světě i v nás

Vydání: 2022/20 Papež o válce a Kirillovi, 10.5.2022, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

Po třech letech se v poutním chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích sešli věřící ze třech zemí.



Hejnice mají nejen pro svou polohu mezinárodní charakter. Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra



Na sever Čech putovali lidé z Česka, Německa a Polska. Sešli se symbolicky v Trojzemí, protože do poutního místa na úpatí Jizerských hor je ze všech třech států blízko. Pro mezinárodní poutní slavnost, která se v kostele bývalého františkánského kláštera obvykle slaví v sobotu kolem památky Panny Marie Prostřednice všech milostí, se vžil název „Pouť smíření“.



„Ono smíření má obecný charakter – nejde jen o dobré soužití sousedních národů, ale také o vnitřní smír, jak to připomněli všichni tři poutní kazatelé. Pokoj a smíření, mír mezi národy a v srdci člověka jsou darem Božím, my jsme v Hejnicích prosili o přímluvu také Matku Boží, aby tento dar pro náš svět, který je zasažen válkami a nepokojem, u Boha vyprosila,“ řekl hejnický farář P. Pavel Andrš.



Mši sv. slavil dlouholetý přítel poutního místa P. Michael Dittrich ze sousední Žitavy v Německu a koncelebrovali také kněží z polské farnosti Bogatynia, německého Ostritz a českého Frýdlantu.



