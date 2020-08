Projeli Česko s Pannou Marií v srdci

Vydání: 2020/32 Pro odpuštění s františkány, 4.8.2020, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Patnáct set kilometrů v nohách a v pedálech má za sebou pět cyklopoutníků, kteří se vrátili v pátek 31. července zpět do Plzně, odkud před dvěma týdny vyrazili na Pouť kolem Česka s Pannou Marií.

Poutníci navštívili i Svatý Hostýn. Snímek archiv br. Junipera Oravce

„Celou trasu nás absolvovalo pět a v jednotlivých etapách se k nám na různých místech přidávali další účastníci, jedna cyklistka si odskočila na den do zaměstnání a pak se k nám opět připojila,“ líčí průběh pouti organizátor Juniper Oravec z plzeňské komunity františkánů.



Na jednotlivých mariánských místech, farnostech a klášterech po celé republice je očekávali místní lidé, nocovali na farách. „Dostávalo se nám opravdu laskavého přijetí ve skvělé atmosféře, někde nám vystrojili úplné hody. Poznali jsme, jak je úžasné přinášet evangelium jako hodnotu radosti, vzájemné lásky, obdarování,“ dodává bratr Juniper.



Přestože účastníky cyklopouti byli vesměs trénovaní cyklisté, nevyhnuly se jim fyzické problémy jako únava, bolest kolen… Jezdili totiž v průměru kolem sta kilometrů za den, mnohdy v kopcovitém terénu a za každého počasí. „Hospodin proměnil naše srdce zevnitř. Při vší té námaze jsme o to víc vnímali krásu přírody, hodně rozjímali,“ potvrzuje P. Marek Hric z ostrovské farnosti, jeden z absolventů celé trasy na kole a duchovní průvodce poutníků.



Cyklopouť kolem Česka s Pannou Marií byla kající poutí za návrat naší země ke Kristu, za duchovní obrodu národa, za nová kněžská a řeholní povolání. „Chtěli jsme svěřit český národ a plzeňskou diecézi do srdce Panny Marie. Pannu Marii jsme si vezli s sebou v srdcích a prožili jsme i vlastní osobní duchovní obnovu,“ shodují se poutníci.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ





