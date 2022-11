Prezidentští kandidáti v Broumově

Vydání: 2022/46 V Bahrajnu o svobodě a toleranci, 8.11.2022, Autor: Pavel Sršeň

Příloha: Diecézní zpravodajství - Královehradecká diecéze

Broumovský klášter hostil prezidentské kandidáty. Jejich debata se uskutečnila v rámci 9. ročníku Broumovských diskusí. Na severovýchod Čech tradičně přilákaly lidi, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žijí.



Jakou roli hraje prezident ve společnosti? Může přispět k sounáležitosti a solidaritě? Na tyto a další otázky odpovídali v Broumově kandidáti pro prezidentskou volbu v roce 2023. Snímek Michal Bareš



Letošním tématem Broumovských diskusí se stala solidarita a sounáležitost. „Solidarita je podle mě jednou ze základních křesťanských hodnot. Dovolil bych si ji parafrázovat jako vědomí, že patříme k sobě, že jsme na jedné lodi, že jsme na sobě do jisté míry závislí, druhé lidi potřebujeme a oni potřebují nás,“ připomněl ve svém příspěvku rektor kostela Pražského Jezulátka P. Pavel Pola a dodal: „Má to důsledky pro naše vlastní sebevědomí i pro podobu našich vztahů. Řada Ježíšových podobenství vyzdvihuje ve své pointě právě solidaritu: O nepoctivém správci, O dělnících na vinici, O milosrdném Samaritánovi a další. A vlastně samotný motiv Vtělení – klíčového tématu křesťanství – je Boží soucit a solidarita se svým stvořením a s lidmi,“ myslí si P. Pola.



Podle ekonomky Danuše Nerudové jsou lidem v naší zemi pozitivní vlastnosti vlastní, což podle ní obyvatelé České republiky dokázali při ničivém tornádu, povodních či válce na Ukrajině. Danuše Nerudová je přesvědčena, že skrytý pocit sounáležitosti a solidarity se vždy objeví a má moc přebít i to, co se zdálo být nepřekonatelným příkopem. „Kde je vzájemnost, tam se lépe daří solidaritě. Tradičně se říkává – pomoz si a bude ti pomoženo. Solidarita nepotřebuje nutně stát. Solidarita se má odehrávat mezi občany. A právě k tomu může přispět politik. Může se stát součástí řetězu solidarity a pomoci potřebným,“ uvedl k tématu senátor Pavel Fischer.



Další prezidentský kandidát, předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel je přesvědčen, že v posledních krizích jsme znovu ukázali, že umíme stát při sobě a pomáhat si. „Válka na Ukrajině, energetická krize nebo klimatická změna se týkají každého bez ohledu na vzdělání nebo příjmy. Čelit jim nejlépe budeme, když půjdeme stejnou cestou za společným cílem. K tomu je ale potřeba, aby každý chápal, proč zrovna touto cestou a zrovna za tímto cílem,“ zdůraznil Petr Pavel.



Každý rok otevírají organizátoři Broumovských diskusí témata, která mají nadčasový charakter, ale zároveň se dotýkají každodennosti či aktuálního stavu společnosti. „K diskusi pak zveme osobnosti veřejného, akademického, duchovního, politického i společenského života. Jak název vyjadřuje, akce je výjimečná právě tím, že poskytuje velký prostor pro debatu, a tak je možné diskutovat do hloubky, a nikoliv si jen povrchně povídat,“ říká Jan Školník, jeden ze zakladatelů pořádající Agentury pro rozvoj Broumovska.



PAVEL J. SRŠEŇ





Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články