Před Stojanovým výročím

Nadcházející výročí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana budou na Velehradě připomínat hned dvě umělecká díla: plastika Stojanovo otcovské srdce a také kaligram.



Otmar Oliva nyní pracuje na dotvoření plastiky, příští rok bude dílo odlito z bronzu. Snímek archiv Matice velehradské



Ačkoliv sté výročí Stojanova úmrtí připadá až na konec září, v místě jeho posledního odpočinku se připravují již nyní. Sochař Otmar Oliva zde pracuje na plastice, která má shrnovat myšlenku arcibiskupovy štědrosti a zájmu o bližního. „Součástí díla jsou proto i Stojanova slova ‚Mám, co jsem dal druhým‘,“ popisuje Petr Hudec z Matice velehradské, která dílo objednala. Hotová plastika má být ještě před červencovou cyrilometodějskou poutí instalována v Královské kapli baziliky, kde je Stojan pohřben.



Není to ale jediné umělecké dílo, které matice pro jubilejní rok připravuje. V prostorách bývalého kláštera má totiž vzniknout expozice věnovaná Stojanovi a jejím centrálním exponátem bude kaligram – Stojanův portrét seskládaný ze stovky jeho charakteristik. „Výtvarnou podobu mu dal Bohumír Golda. Kaligram bude vtištěn do zdiva, nalezne ale i další uplatnění třeba v podobě pamětní karty,“ dodává Hudec.



Na oslavy jubilejního roku se připravuje také arcibiskupství, koncem listopadu se zde za tímto účelem sešla pracovní skupina. „Bude se konat mnoho duchovních aktivit, ale díky zapojení institucí, samospráv, škol, starostů a kněží z míst, kde Stojan působil, se chystají také aktivity na poli vzdělávacím, kulturním a společenském. Vybrané náměty představíme počátkem příštího roku,“ uvedl za tým P. Pavel Macura.



