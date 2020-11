Poutníkům ve Štípě nabídnou větší pohodlí

Vydání: 2020/47 Připomínky 17. listopadu, 16.11.2020, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

V nových prostorách pro poutníky, které letos vybudovali ve Štípě u Zlína, se pamatuje i na životní prostředí.



Ve Štípě se nyní věnují úpravám okolí baziliky. Snímek archiv farnosti



Cílem rekonstrukce, kterou v uplynulých měsících prošla bývalá hospodářská budova v areálu zdejšího poutního kostela, bylo vybudovat sociální zařízení pro návštěvníky kostela. „Vedle pravidelných účastníků bohoslužeb a poutníků je to více než šest tisíc lidí, kteří náš kostel každoročně navštíví v rámci projektu Otevřené brány,“ říká zdejší farář P. František Sedláček a dodává: „Chrám byl do značné míry pěkně opraven už dříve, ale dosud jsme se trochu styděli za jeho okolí i zázemí pro návštěvníky.“ Nové prostory mají podle něj odpovídat požadavkům 21. století – nejen tím, že do nich vede bezbariérový přístup, ale také svou ekologickou šetrností. „Dešťovou vodu ze střech jímáme do sběrné jímky a poslouží na závlahu, na WC se používá voda z našich vlastních studní a většina světel i vodovodní baterie jsou na fotobuňku, aby se neplýtvalo,“ poukazuje kněz.



Nyní se práce, na něž přispívá Zlínský kraj i město Zlín a brigádnicky se do nich zapojují místní farníci, přesunuly do exteriéru – okolí baziliky i nedalekého gotického kostelíku. „Hotovo by mělo být příští rok, kdy si Štípa připomene 630 let od první písemné zmínky,“ zakončuje P. Sedláček.



