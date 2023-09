Poutní místo Lomec chystá změny

Známý „Lomeček u Vodňan“ prochází proměnou. V současné době tu dokončují opravu budovy fary a v září začne rekonstrukce budovy, která bude sloužit jako zázemí pro komunitu sester. Vzniknou tu i další pokoje pro ubytování poutníků.



Poutní areál na Lomci láká celoročně bohatým duchovním programem. Snímek archiv farnosti



„Těší nás zájem o Lomec, snažíme se proto navazovat na dosavadní život poutního místa a odvážně hledat další pastorační možnosti,“ říká P. Josef Prokeš z Vodňan, který se o poutní areál na Lomci stará.



V září se duchovní správa na Lomci pustí do hloubení vrtů pro vytápění a do konce roku tu chce dokončit opravu oken fary. „V budově fary vznikla první část poutního domu. Už teď je možné, aby se tu konaly společné duchovní akce i pobyty pro jednotlivce. Uvítáme zde i zaměstnance firem, kteří by u nás chtěli strávit pár dní tvořivé atmosféry v zajímavém prostředí,“ pokračuje P. Prokeš. „Snažíme se, aby byl poutní areál finančně nezávislý a aby různé aktivity, které na Lomci děláme, pokryly veškerý provoz. Cena za den a noc s plnou penzí je 900 Kč. Uvědomujeme si, že cena může být pro někoho vysoká, a proto jsme založili fond solidarity, z něhož bychom rádi hradili sníženou cenu těm, kteří to potřebují,“ vysvětluje kněz a dodává: „Zároveň jsme velmi vděční za každý dar, kterým bude fond podpořen. Na našem poutním místě chceme zvláště myslet na mladé lidi a studenty. Pro ně máme vždycky místo, aby zde našli zázemí pro své putování, rozlišování životní cesty nebo odpočinek po zkouškách. Cena pro ně je vždycky upravena podle jejich možností nebo si část mohou odpracovat,“ připojuje s tím, že současné dary budou využity na opravu oken.



Mariánský ležák



Zdejší mariánské poutní místo si oblíbil např. i jihočeský rodák, kardinál Miloslav Vlk. „Když byl pan kardinál unavený a potřeboval si odpočinout, pak Lomeček byl jeho volbou číslo jedna,“ uvádí Robert Huneš z Vodňan.



A co zde čeká návštěvníky v nejbližší době? V sobotu 9. září se od 16.00 koná setkání všech přátel a dobrodinců Lomce s opékáním buřtů a plánováním, co dál. O den později na nedělní hlavní pouť s pasovským biskupem bude nachystán ve spolupráci s místním pivovarem Hulvát speciální Mariánský ležák, dále poutní koláče a modlitební svíčky. Na Lomci chystají i prodej triček s motivy poutního místa a nepolevují ani v zásobování Youtube kanálu. Každý pátek odpoledne vychází příprava na neděli, v neděli odpoledne kázání a od září chtějí obnovit i tzv. „lomecké pondělní nakopáváky“.



RADEK GÁLIS





