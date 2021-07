Poutní dům nejen pro exercicie

Vydání: 2021/27-28 Putování od Velehradu k Tetínu, 29.6.2021, Autor: Pavel Sršeň

Příloha: Diecézní zpravodajství - Královehradecká diecéze

Zrekonstruovaný a rozšířený Poutní dům v areálu kláštera Hora Matky Boží u Králík požehnal v pondělí 28. června královéhradecký biskup Jan Vokál.





Poutní dům při klášteře Hora Matky Boží. Snímek Karel Moravec



Objekt zakoupilo v roce 2017 Biskupství královéhradecké od Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele čili redemptoristů, kteří přestali v klášteře působit. „Od počátku bylo jasné, že budova bude muset projít generální rekonstrukcí s velkou finanční investicí. Objekt se sice stavěl v 90. letech minulého století, ale metodou a materiály let sedmdesátých. Opravovat jsme začali v roce 2019 a zdrželi se kvůli epidemii koronaviru, přesto jsme na krátký čas, kdy to pandemická situace dovolila, spustili zkušební provoz restaurace. Rekonstrukce pak byla úspěšně ukončena letos na jaře, což potvrdila i kolaudace,“ popsal v krátkosti dění kolem Poutního domu v posledních letech duchovní správce mariánského poutního místa P. Karel Moravec.



V Poutním domě je sv. Josefovi zasvěcena nejen nově vzniklá kaple, ale jméno snoubence Panny Marie má ve štítě i místní restaurace. Objekt nabízí dva sály pro 80 i více osob, do restaurace lze pozvat až 100 lidí. Je zde 27 pokojů s vlastním příslušenstvím a šest se společným sociálním zázemím. Celkově 67 lůžek a 14 přistýlek. Celý dům je bezbariérový a prochází jím výtah. Bezbariérové jsou i tři pokoje. „Návštěvníkům je k dispozici třeba i kolárna a lyžárna. Poutní dům bude sloužit nejen pro exercicie, ale i pro školení, dovolené, školy v přírodě a další akce. V létě i v zimě se budeme snažit dům obsazovat komerčně a v mezidobí budeme nabízet věřícím třeba exercicie a duchovní pobyty,“ doplnil P. Moravec a dodal, že letošní léto je plné akcí souvisejících s pastorací mládeže a také svatebního veselí bude prý požehnaně. V srpnu by měl poutní bohoslužbu sloužit biskup Josef Hrdlička a v listopadu je pak v plánu přivítat apoštolského nuncia Charlese D. Balva.



