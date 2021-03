Pád věže byl jen začátek

Vydání: 2021/11 Poutník míru, odpuštění a bratrství, 9.3.2021, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

I pád kostelní věže může přinést něco dobrého. V Lenešicích na Lounsku odstartoval občanskou iniciativu, která nese plody už přes deset let.

Zřícená věž v roce 2008. Snímky archiv spolku





Nová věž již stojí, zbývá ještě interiér.



Když se kvůli předchozím nekvalitním přestavbám věž zřítila, vznikl tu Lenešický okrašlovací spolek. Jeho hlavním zájmem se stala právě rekonstrukce dominanty obce, chrámu sv. Šimona a Judy, jehož historie sahá až do románských dob.



„Kostel k Lenešicím neodmyslitelně patří. Kolem kostela jsme se jako děti honili, věž byla naše pikola. Je to místo, které je součástí našich životů,“ vzpomíná předseda spolku Zdeněk Plaček, který z obce pochází. Právě dění kolem zhroucené věže přivedlo Plačka, jeho bratra a další kolegy k založení Lenešického okrašlovacího spolku. V té době totiž padaly i návrhy, které počítaly jen se zakonzervováním části kostela nedotčené zřícením. Jenže místní a jejich vzniklý okrašlovací spolek se nechtěli věže vzdát. Proto začali hledat způsoby, jak ji obnovit. Projekt znovupostavení věže nakonec získal navrch. Bylo třeba žádat o granty a dotace, protože odhadní cena činila 18 milionů korun. Společnými silami spolku, litoměřického biskupství i obce se rekonstrukce povedla o pět milionů levněji.



Kostelem nekončíme



Věž kostela už stojí, ale spolek funguje dál. Po zajištění nejdůležitějších prací přišel na řadu interiér chrámu. „Nechali jsme například zrekonstruovat oltář,“ říká předseda s tím, že se zájem spolku dále rozšiřuje. „Rekonstrukce věže nastartovala v Lenešicích občanské hnutí, zapojila se spousta lidí. Navíc jsme zjistili, že můžeme získávat granty i na další projekty. Kostel je velký projekt a ne každý grant se pro něj hodí, a tak jsme zrekonstruovali i Husovu zvonici Československé církve husitské či kapli sv. Jana Nepomuckého včetně světcovy sochy,“ vypočítává Plaček.



V centru plánu na letošní rok má Lenešický spolek opět chrám sv. Šimona a Judy. „Stále je tu ‚práce jako na kostele‘, protože interiér není hotový. Je třeba dodělat zábradlí a schodiště na kůr, dlažbu nebo vstupní dveře. A také samozřejmě věžní hodiny, na ty se místní obyvatelé velmi těší,“ poukazuje Plaček.



Dobrovolnické aktivity a starost o památky v cizím vlastnictví vzbudily pozornost i za hranicemi regionu. Důkazem je ocenění v soutěži Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro z konce minulého roku. Komise ocenila právě i fakt, že činnost spolku nezanikla se splněním původního cíle, ale naopak se rozšiřuje do dalších oblastí. Dobrovolníci se postupně pustili do projektů nezahrnutých do historického dědictví, například nedávno do revitalizace parku u zmíněné Husovy zvonice. „Je to něco nového, protože nejde o stavební práce, nýbrž spíše o kultivaci veřejného prostoru,“ uzavírá Plaček.



