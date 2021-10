Ocenění za příběh i stavební postupy

Vydání: 2021/44 Pozvání k modlitbě za zemřelé, 26.10.2021, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

První etapa rekonstrukce poutního areálu v Horní Polici získala ocenění v soutěži Stavba roku.



Obnovu mariánského poutního místa ocenili odborníci. Snímek archiv P. Přibyla



„Ocenění v této soutěži je prestižní proto, že je udělováno na základě rozhodnutí poroty, která je složena z osobností z oboru architektury, stavebnictví a dalších. Je to prestiž nejen pro nás jako investora a pro místo samotné, ale je to také ocenění pro projektanta a dodavatele, protože jeden bez druhého bychom nebyli schopni obnovu realizovat,“ uvádí administrátor farnost P. Stanislav Přibyl CSsR.



Barokní poutní místo získalo Cenu Ministerstva kultury. „Obnova byla oceněna za unikátní podobu realizace, kdy postupy a přístupy k pracím jsou příkladem pro autentickou obnovu podobných historických objektů, navíc s důrazem na minimalizaci zásahu do života ohrožených živočichů. Těmi jsou dvě kolonie chráněných netopýrů – netopýra velkého a netopýra ušatého, dále hnízdiště poštolek a rorýsů,“ vysvětluje P. Přibyl.



„Pro nás je to především doklad, že si odborná veřejnost všimla našeho přístupu založeného nejen na příslušných technologiích a citlivých postupech, ale že jsme usilovali o obnovu a posílení příběhu poutního místa, spojeného především s náboženskou a duchovní zkušeností generací poutníků a také se zásadním vkladem osobností do dějin místa,“ dodal duchovní s tím, že má na mysli kromě architekta Václava Špačka (1689–1751) především mecenášku Annu Marii Františku velkovévodkyni Toskánskou (1672–1741) a celou řadu významných duchovních správců, například nekonvenčního Wenzela Hockeho (1732–1808) nebo zatím posledního arciděkana Josefa Stejskala (1922–2014).



KAREL PUČELÍK





