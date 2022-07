Ocenění pro farnost i spolek

Vydání: 2022/31 Papež na kajícné pouti v Kanadě, 26.7.2022, Autor: Pavel Sršeň

Příloha: Diecézní zpravodajství - Královehradecká diecéze

Královéhradecký Krajský úřad ocenil farnost v Nové Pace. Cenu památkové péče získala za restaurování nástěnných maleb v kostele Nanebevzetí Panny Marie.



Cenu památkové péče pro novopackou farnost převzal P. Pavel Kalita (uprostřed) z rukou hejtmana Martina Červíčka a náměstkyně pro kulturu Martiny Berdychové. Snímek archiv Královéhradeckého kraje



Vítěznou cenu za příkladnou obnovu architektonického dědictví v kraji převzala Římskokatolická farnost Nová Paka za restaurování nástěnných maleb v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace, patřící k nejcennějším památkám vrcholného baroka v Čechách. Poslední velké opravy chrámu postaveného podle plánů Kryštofa Dientzenhofera proběhly ve 30. letech 20. století. Současná rozsáhlá obnova probíhá již od roku 2002. Součástí této obnovy bylo i restaurování fresek v interiéru kostela realizované v letech 2014 až 2021. „Bývalý poutní kostel má tady v Podkrkonoší veliký význam a jsem rád, že znovu celý tento prostor, kam přišli během staletí statisíce poutníků, znovu zazáří ve své kráse a může oslovit všechny, kdo sem přijdou, nejenom na bohoslužby,“ řekl duchovní správce farnosti P. Pavel Kalita.



Další cenu získali Přátelé Markvarticka za obnovu gotického, později barokně upraveného kostela sv. Jiljí. Převzetí areálu kostela do vlastnictví obce bylo impulsem ke vzniku spolku a začaly první kroky k jeho obnově. Po opravě márnice se podařilo zajistit statiku kostela a zrekonstruovat fasádu věže včetně kostelních hodin. V současné době se opravují kostelní varhany. „Samotný průběh prací je na desetiletí. To znamená, pokud se nám podaří, a my v to věříme, dotáhnout opravy kostela do zdárného konce. Ale bavíme se o opravě fasády a střechy. Až poté začne vnitřní rekonstrukce. Kromě kostela se snažíme zachraňovat místní roubené stavby, té práce je tu opravdu hodně, na několik let, možná na několik životů. Tyto práce nikdy nekončí,“ řekl předseda spolku Petr Brabec.



Zázemí pro hospic



Finalistou soutěže se stala i Oblastní charita v Červeném Kostelci, která získala do svého majetku vilu s ateliéry, jež ve 20. letech 20. století nechal postavit sochař a léčitel Břetislav Kafka. Po rekonstrukci vlastní vily se pustili rovněž do obnovy navazujících ateliérů. Zde vzniklo zázemí pro mobilní hospicovou péči, ale také ambulance léčby bolesti a sociální poradenství. „Budova je památkově chráněná, a tak jsme ke kompletní rekonstrukci přistupovali s ohledem na její památkovou hodnotu a s tím, že vytváří s vedlejší vilou, kde Břetislav Kafka bydlel, ucelený areál. Vzhledem k zanedbanému stavu bylo nutné rekonstruovat v komplexním rozsahu. V jedné místnosti se nám podařilo zachovat vybavení z doby původního majitele,“ sdělil ředitel oblastní Charity Miroslav Wajsar.



PAVEL J. SRŠEŇ







Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články