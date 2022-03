Obláti otevřeli nové komunitní centrum

Vydání: 2022/12 Uprchlíci a setkání s nadějí, 15.3.2022, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Na faře v Dolní Bělé získalo zázemí nové oblátské komunitní centrum V Době. Částečně rekonstruované prostory požehnali 6. března biskup Tomáš Holub a provinciál Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné P. Felix Rehbock OMI. U zrodu komunitního centra stála od počátku ZUZANA LÁŠKOVÁ, předsedkyně stejnojmenného spolku.





Farníci i obláti se sešli s biskupem Tomášem Holubem a provinciá lem P. Felixem Rehbockem OMI (zcela vlevo) při žehnání nového komunitního centra v Dolní Bělé. Snímek archiv farnosti



Proč centrum vzniklo?



Začalo vznikat uprostřed pandemie, což je hodně zvláštní doba na zakládání čehokoliv. A teď, kdy už by se zdálo, že se může vše naplno rozjet, přijde válka a s ní znovu další pocity nejistoty, nové potřeby i priority.



Pak se ale sejdeme, jako třeba při žehnání domu, naše laická komunita, obláti, oblátská rodina, farníci, přátelé, otec biskup… a přes všechny nejistoty a těžkosti člověk vnímá, že tohle je nějak ono. Naše vztahy, sdílení, přání dělat věci společně, věřit společně, slavit společně. To člověka naplňuje i v období, kdy se všechno ostatní sype. Právě proto má zrovna dnes smysl založit místo, kde se v jakékoliv nejistotě nikdo nebude cítit sám, místo čerpání i růstu, místo, které bude přitahovat lidi, kteří chtějí od života něco víc.



Co bude komunitní centrum nabízet?



Prioritní je pro nás budování vztahů, z toho pak vyrůstají ty nejhezčí nápady. Důležité je zapojení místních lidí a pana starosty do všeho dění, aby centrum mimo jiné přispělo i k oživení samotné obce.



Zatím jsme úplně na začátku a zabydlujeme faru. V plánu máme otevřít zahradu pro veřejnost, vybudovat více míst pro přespávání, sál pro větší akce a třeba i oblátskou kavárnu. Další kroky se vždy odvíjí od toho, kolik se nám podaří sehnat finančních prostředků.



Jak probíhala rekonstrukce?



Základní práce provedly odborné firmy, finální úpravy jsme zvládli svépomocí. Rekonstrukci financovala farnost za vydatné pomoci plzeňského biskupství. Je opraveno první patro, další prostory zatím čekají.



Kdo povede činnost komunitního centra?



Centrum budou koordinovat jednak obyvatelé fary: momentálně tu žije naše laicko-řeholní komunita, ale po další etapě rekonstrukce vznikne jedno patro pro řeholníky a druhé pro laiky; a dále pak spolek V Době, tvořený lidmi z celé republiky, kteří myšlence komunitního centra fandí.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ









