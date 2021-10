Obchod svatého Františka

Už dva týdny je v centru Sokolova nedaleko tržnice otevřen bezobalový obchod, nesoucí jméno svatého Františka. Jeho provozovatelé si dali dva cíle: přispívat k šetrnému zacházení s naší planetou a z výnosu podporovat hospic a nemocné děti.





Dva týdny funguje v centru Sokolova bezobalový obchod, který se snaží šetřit životní prostředí a zároveň podporovat hospic a nemocné děti. Snímek Jan Sebján



„Vždycky když jsem vyhazoval plastové lahve a jiné obaly, strašně mě štvalo, kolik se jich za krátkou dobu nahromadí. Tento životní styl mi připadá neúnosný. Myšlenka bezobalového obchodu mi byla sympatická, takže jsme se domluvili s dcerou a její kamarádkou a šli jsme takto do toho,“ vysvětluje své pohnutky zakladatel a majitel bezobalového obchodu Jan Sebján, který je zároveň ředitelem Farních charit Sokolov a Kraslice. „A aby to nebyl jen byznys, rozhodli jsme se finančně podporovat chebský mobilní Hospic sv. Jiří a přispívat na drahou a pojišťovnou nehrazenou léčbu dvou vážně nemocných dětí – Nelinky z Kraslic a Vojtíška z Lokte. Jednak máme v obchodě umístěnou kasičku na dobrovolné příspěvky, jednak chceme přispívat z tržby,“ doplňuje Sebján.



Lidé do obchodu přicházejí s vlastními skleněnými nádobami, sáčky, lahvemi a taškami, do nichž si odlívají a odsypávají např. olej, drogistické přípravky, mouku, rýži, ořechy, kávu, bylinky, čaje a mnoho druhů dalších potravin.



Najít tu lze i netradiční zboží, jako je třeba svatojánský chléb, kypřící prášek z vinného kamene či karob. Vůně a atmosféra trochu připomíná zaniklé koloniály a hokynářství, ale na rozdíl od nich se tu zákazníci obsluhují sami. A jaký je zájem o obchod ze strany místních? „Trochu jsme se báli, jak krámek Sokolovští přijmou, nic takového tu doposud nebylo, ale pokud můžu za ty dva týdny bilancovat, lidi sem chodí a nakupují docela dost. Takže snad nám v nejbližší době zavření nehrozí,“ odhaduje majitel.



Obchod má i svého patrona, svatého Františka, jehož jméno je vtipně využito v názvu: Bezobalový obchod sv. Františka z Assi si nasyp. „Svatého Františka mám moc rád a věřím, že jako milovník přírody, stvoření a patron ekologie nad námi bude držet ruku,“ usmívá se Jan Sebján.



Alena Ouředníková









