Nový interiér na Lutrštéku

Vydání: 2021/21 Jan Nepomucký i dnes ukazuje cestu, 18.5.2021, Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

Poutní místo Lutršték v Němčanech, které spadají do farnosti Slavkov u Brna, letos završí dlouholeté opravy.





Slavkovský farář P. Milan Vavro (na snímku) u rozestavěného oltáře, na kterém bude mramorová deska a jeho jednotlivé strany bude zdobit mozaika. Snímek autorka



„Po rekonstrukci střechy a fasády kostela Panny Marie Bolestné nás letos čeká pořízení nového oltáře, ambonu, sedadla pro kněze a přisluhující,“ uvedl slavkovský farář P. Milan Vavro.



Podle návrhu brněnského architekta Jiřího Šťasty bude oltář vyroben z mramoru a zdobený mozaikou. „Podobné ztvárnění můžeme vidět v papežské kapli Redemptoris Mater, v bazilice otce Pia v italském Garganu či v kapli katedrály v Madridu nebo i v Turzovce na Slovensku. Architekt Šťasta absolvoval školu mozaiky v ateliéru Centra Aletti v Římě,“ informoval kněz. Na novém oltáři budou ze čtyř stran mozaikové obrazy připomínající dějiny spásy. Kněz bude mít při pokleknutí po proměňování před očima hada vyvýšeného na poušti. Na čelní straně oltáře bude obraz vzkříšeného Krista. Na protilehlé ose umělec vytvoří obrazy Zvěstování a Zesnutí Bohorodičky.



Jak říká P. Vavro, oltář je nejen místem oběti, ale také místem, kam přichází vzkříšený Kristus. Ambon pak symbolizuje odvalený kámen z Pánova hrobu, odkud zaznělo poprvé evangelium. „A tento úkol církvi zůstává dodnes, aby stále hlásala podobně jako Boží anděl u hrobu: „Byl vzkříšen!“ připomíná P. Vavro.



Na základě návrhu architekta Milivoje Husáka se na poutním místě dočká opravy také studniční kaplička a areál studánky pod kostelem. Vše si vyžádá celkové náklady 650 000 Kč. Práce by měly být dokončeny v srpnu letošního roku a poté bude nový oltář posvěcen.



S poutním místem se pojí několik příběhů. Věřící původně přicházeli ke studánce a svěřovali se zde pod ochranu Sedmibolestné Panny Marie. Podle starých záznamů voda ze studánky zázračně uzdravila několik slepých. V dobových pramenech je zaznamenáno, že 7. července roku 1861 se nedaleko dnes postaveného kostela na cestě z Němčan do Dražovic žehnal kříž. Této slavnosti se tehdy zúčastnil i slepý muž, který prosil přítomné, aby ho zavedli k Lutrštéku. Zde si omyl obličej ve studánce a začal vidět. Zpráva o zázračném uzdravení se rychle roznesla a ke studánce putovala celá procesí. Kostel Panny Marie Sedmibolestné začali věřící stavět díky darům poutníků v roce 1866. Sedmnáctého září 1877 byl posvěcen.



LENKA FOJTÍKOVÁ

