Nový domov českokamenické Charity

Oblastní charita Česká Kamenice otevřela nový Domov Panny Marie – Útočiště hříšníků. Při slavnostním otevření na sklonku září jej požehnal litoměřický biskup Jan Baxant.



Budova vyrostla za rok. Snímek Dominik Faustus



Nový Domov posílí služby českokamenické Charity. „Jako sociální služba bude sloužit Domov se zvláštním režimem s cílovou skupinou osob chronicky duševně nemocných mužů a žen od 55 let, s omezenou mobilitou nebo imobilních,“ uvedla ředitelka českokamenické Charity Štěpánka Kecková. Po kolaudaci se do budovy bude moci nastěhovat 18 klientů. V domě se nachází několik balkonů a teras, aby i nepohybliví lidé mohli trávit čas na čerstvém vzduchu.



Při slavnostním otevření ředitelka zmínila, že k nezvyklému pojmenování zařízení ji inspirovaly mariánské Loretánské litanie: „Od počátku jsem věděla, že nově vznikající Domov chci vložit do náruče Panny Marie. Při modlitbě Loretánských litanií je jedním z titulů útočiště hříšníků a hned za ním těšitelko zarmoucených.“ Mariánský odkaz Domova pak zdůrazňuje plastika Panny Marie od Zdeňka Kudláčka v průčelí. Slavnostního otevření se zúčastnil i starosta města Jan Papajanovský. „Po dlouhých letech je to první velká významná stavba v České Kamenici. Ještě před rokem se na stejném místě nacházela bažina. Nyní je obrovským vzorem a inspirací pro celé město,“ pochválil projekt místní Charity.



Ředitelka Štěpánka Kecková při otevření vzpomněla také na českokamenického děkana P. Karla Jordána Červeného, který loni v srpnu požehnal základní kámen budovy, ale otevření se už nedočkal, zemřel letos 9. června.



