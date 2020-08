Nové farnosti svěřené oblátům

Asi stovka farníků ze dvou stávajících a dvou budoucích oblátských farností se v neděli 23. srpna sešla na Seznamovací pouti.



P. Vlastimil Kadlec OMI přivítal nové farníky ve společné duchovní správě netradičně v Mariánské Týnici. Snímek Jiří Strašek



Uskutečnila se v areálu někdejšího významného poutního místa Mariánská Týnice, které dnes slouží především jako Muzeum a galerie severního Plzeňska.



Komunita misionářů oblátů, která má už několik let na starosti farnosti Plasy a Manětín, od 1. září přebírá správu uvolněných farností Dolní Bělá a Ledce. „Jde o lokality územně blízké, ale rádi bychom, aby se tu lidé cítili pospolu především duchovně, ať jsou odkudkoliv. Při Seznamovací pouti byla báječná nálada, sešli se všichni včetně těch, kteří za našimi aktivitami dojíždějí z Plzně či odjinud,“ líčí P. Vlastimil Kadlec OMI, jeden z členů oblátské společné duchovní správy.



Skupina poutníků se vydala na cestu pěšky od fary v Plasích už v šest hodin ráno, aby na desátou přichystala kostel Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici ke mši svaté, která se tu běžně nekoná.



Při bohoslužbě předal další farnosti do správy misionářů oblátů jménem biskupa generální vikář plzeňské diecéze P. Jakub Holík. V ambitech pak následovala prezentace návrhů, jak by mohly být farnosti v budoucnu vedené, a obláti představili i chystané akce. „Od září bude jednou za dva měsíce probíhat Sobotní škola pro rodiny i jednotlivce, kde nabídneme jak katechetické impulsy, tak společné prožívání víry skrze sdílení a slavení, budeme i společně jíst a den zakončíme večerem chval. Přihlásit se může kdokoliv. Mladí od 14 do 20 let se budou scházet jednu sobotu v měsíci, program bude podobný jako u Sobotní školy, jen přizpůsobený věku,“ přiblížil P. Kadlec některé z nejbližších aktivit.



