Nové centrum v Sedlčanech

Nové komunitní centrum v Sedlčanech požehnal v neděli pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer. Sloužit bude nejen církvi, ale i široké veřejnosti v celé oblasti Sedlčanska.



„Tady bývaly stáje a támhle ten zděný oblouk zbyl ještě z původní stodoly,“ ukazuje nové místnosti administrátor sedlčanské farnosti P. Stanislav Glac. Vysvětluje, že nové centrum, kde je dnes vše čisťounké a voní novotou, bylo ještě před pár lety hospodářským stavením, v němž kdysi bývala ustájena zemědělská zvířata.



Jediný podobný objekt v regionu



„Na začátku byl záměr arcibiskupství a zdejší farnosti posílit v Sedlčanech pastoraci. Vytvořit místo, kde bychom se mohli scházet,“ objasňuje důvody, které v roce 2018 vedly arcibiskupství k rozhodnutí vybudovat zde komunitní centrum, P. Stanislav Glac. To se po počátečních obtížích, kdy požár původního objektu zbrzdil výstavbu, zdárně podařilo.



„Nyní tu stojí polyfunkční dům, v jehož přízemí se budou pořádat kulturní a společenské akce. Jedním ze záměrů je, že se tu budou konat také víkendové akce pro mládež, neboť pro to nebyly na faře dostatečné podmínky. V patře jsou pak k dispozici ubytovací prostory pro 25 lidí, takže by se tu mohla konat třeba i duchovní cvičení,“ vypočítává možnosti nového centra P. Glac. Podle něj bude nové komunitní centrum sloužit nejen církvi, ale i lidem z celého Sedlčanska.



„V celém regionu takový objekt chyběl. Počítáme proto s tím, že jej lidé z celé spádové oblasti budou využívat pro různé přednášky, výstavy, společenská setkání apod. Vždyť hlavní sál má kapacitu sto lidí. Jsem přesvědčen, že centrum bude permanentně využíváno,“ říká kněz. A dodává, že výstavba nového komunitního centra přišla na 17 milionů korun, jež byly zaplaceny díky grantu z Evropských fondů a příspěvků pražského arcibiskupství.



