Nová sezona s opravenými památkami

V církevních památkách v arcidiecézi začíná tento týden turistická sezona. Nabídku rozšíří řada novinek – několik výstav nebo nově opravený sál známý z Formanova „Amadea“.



V Kroměříži se opět otevírá Sněmovní sál, kde před 175 lety probíhal ústavodárný sněm a před 40 lety Miloš Forman natáčel „Amadea“. Snímek autor



V Kroměříži sezona tradičně začíná na Bolestný pátek, který předchází Květné neděli, a v místním kostele sv. Mořice ho připomíná mše svatá. Na její účastníky pak po bohoslužbě, kterou od 9.30 hodin celebruje biskup Josef Nuzík, čeká také pozvánka na vstup do Arcibiskupského zámku za poloviční cenu. Památka se právě toho dne poprvé otevírá veřejnosti a vedle stálých expozic nabídne třeba i výstavu lilií v arcibiskupském letním bytě nebo „minitrh“ cestovního ruchu a poutních míst.



Hlavním lákadlem sezony bude ovšem o dva měsíce později znovuotevření interiérů, které byly poslední roky zavřené kvůli rekonstrukci. „Lidé se mohou těšit na zrekonstruovaný Sněmovní sál, který bude opět k vidění v celé své kráse. A otevřena bude také nově zrekonstruovaná zámecká obrazárna, která byla založena právě před 350 lety,“ popsal ředitel zámecké správy Jiří Uhlíř a dodal, že letošní novinkou je také společná vstupenka do zámku a Květné zahrady – památek, od jejichž zápisu na seznam UNESCO uplyne 25 let.



Výstavy v Olomouci



Arcibiskupský palác v Olomouci zve návštěvníky nejen na historické interiéry, ale postupně i na čtyři výstavy. „Turistickou sezonu otevře počátkem dubna výstava, která se zaměří na jedenáctileté období internace arcibiskupa Josefa Karla Matochy v paláci a ukáže snahy komunistické moci zničit církev i její představitele,“ zve Vendula Prostředníková z turistického centra paláce.



„Přes léto bude otevřena výstava o tom, jak arcibiskup Bedřich Fürstenberk podporoval umělce, od začátku září si lidé budou moci prohlédnout snímky, které pořídil biskup Antonín Basler, a v adventu pak plánujeme uspořádat prohlídky vyzdobených sálů s tradiční výstavou betlémů,“ dodává.



JIŘÍ GRAČKA





