Nová krizová noclehárna v Malešicích

Vydání: 2020/50 Na roráty se svíčkou i rouškou, 8.12.2020, Autor: Tereza Zavadilová

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Třiceti lidem bez domova pomáhá přežít zimu krizová noclehárna Arcidiecézní charity v pražských Malešicích. Je otevřena 24 hodin denně a slouží hlavně nemocným nebo těm, kdo se zotavují po úrazu.





Jeden z obyvatel noclehárny. Snímek Aleš Masner



Jedním z nich je pan Josef, který v létě pracoval na stavbách a přespával v ubytovnách. „Pak ale přišel úraz, což pro člověka bez pracovní smlouvy znamená konec bydlení. S prací jsem o ubytování přišel a skončil na noclehárně. Jakmile budu zdravý, do práce se vrátím,“ sděluje.



Někteří obyvatelé noclehárny do práce pravidelně docházejí, zatímco jiní si ji teprve hledají. „Chceme je v hledání práce co nejvíce aktivizovat,“ zdůrazňuje charitní pracovnice Julie Holaňová. A dodává, že se nocležníci sami nabídli pomoci s odhrnutím sněhu nebo s opravou topení.



Posílení kapacit



„Malešická noclehárna je jedním z šesti zařízení v Praze, která od prosince do března doplňují celoroční azylové domy a noclehárny o 475 lůžek. Magistrát zřizuje nonstop dispečink evidující kapacity jednotlivých zařízení. A do systému jsou zapojeni pražští strážníci, kteří do nocleháren spolu se sociálními pracovníky lidi bez domova posílají,“ přibližuje Jarmila Lomozová, mluvčí Arcidiecézní charity Praha. Lidem bez domova pomůže i darované oblečení. Charita upotřebí zimní bundy, kalhoty a boty, svetry, spodní prádlo a ponožky. Sběrné místo je v Pernerově ulici 20 v pražském Karlíně.



TEREZA ZAVADILOVÁ









Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články